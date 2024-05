Trenta anys de musica clàssica a Sant Fruitós

El Festival Internacional de Música Clàssica-Memorial Eduard Casajoana de Sant Fruitós celebrarà aquest juliol la trentena edició. Tres dècades del certamen més veterà dedicat exclusivament a la música clàssica del territori central, compartint espai amb el Festival Internacional de Música Francesc Viñas de Moià, que ha arribat als 40 anys però amb una programació oberta a d’altres estils musicals. El festival de Sant Fruitós va néixer un 1995 amb vocació de cobrir un buit comarcal que, al llarg d’aquest temps, s’ha revelat totalment necessari. Hi ha un nom clau en tot el projecte i aquest és el de la mezzosoprano manresana Mireia Pintó, que ha estat i és l’ànima d’una proposta que ha hagut de bregar, com ella mateixa ressaltava, amb crisis econòmiques, canvis d’hàbits del públic i una pandèmia que va deixar molt malmès el teixit cultural. Però la voluntat i l’absolut convenciment que la proposta s’ho valia i que la cultura de la música clàssica ha de poder arribar a tothom ha fet que aquest juliol, els jardins de Sant Benet de Bages, on va tornar el 2016 el festival, acullin quatre grans concerts, en especial la visita del Cor i l’Orquestra del Liceu, que tancarà el certamen. Pintó i el seu equip han sabut convèncer any rere any institucions i patrocinadors que la comarca es mereix tenir i, sobretot, mantenir aquest festival de clàssica.