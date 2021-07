Confeccionar peces a mà i fer-les de forma artesana, recuperant antigues pràctiques artesanals que han quedat sota l’ombra de processos industrialitzats. Aquesta és la manera de treballar d’un sector que busca obrir-se un espai propi dintre del món de la moda. Si és tendència, té un nom en anglès, handmade, feta a mà, traduïda al català. A la Catalunya Central, com arreu, n’hi ha mostres, però coincidint amb la pandèmia, moltes s’han acabat de definir.

El cap del departament tèxtil i professor del Cicle Formatiu de Grau Mitjà orientat a moda digital i noves tecnologies de l’institut Guillem Catà de Manresa, Josep Garrigós, explica que la moda feta a mà reivindica l’esperit de l’artesania. Del 1980 a la segona dècada del segle XXI, va davallar aquesta forma de fer tèxtil i complements. Va ser llavors quan algunes persones, cansades de l’espiral de consumisme va fer un pas endavant per recuperar aquesta manera de treballar i de viure, explica Garrigós.

L’empresa de moda urbana manresana Killing Weekend és un exemple de marca que no industrialitza el procés. Fent moda handmade han acabat esdevenint una marca. Va ser fundada pels manresans Alba Martínez i Xavier Martínez, que van tenir el seu primer contacte amb la moda en elaborar una col·lecció formada únicament per samarretes. Eren peces de roba que, a partir de fotografies i missatges estampats, buscaven transmetre les seves experiències d’un viatge que van fer a l’Índia durant un any sabàtic en les seves trajectòries professionals allunyades del món de la moda. L’èxit de la seva proposta va portar-los a obrir una botiga física i un taller a Manresa, on actualment confeccionen fins a 2.000 peces l’any.

El fet de fer peces a mà, per a Garrigós, permet recuperar diversos oficis que a poc a poc havien reduït la seva presència fins a desaparèixer. «Els oficis es van perdre, no hi va haver relleu generacional, simplement molts van deixar d’existir», comenta. Tot això, per al professor, ara hi ha persones que aposten per fer-los ressorgir.

L’auge de treballar amb les mans és conseqüència de diversos factors pel professor del Guillem Catà. En primer lloc, Internet ha permès visibilitzar les persones que volen aprofitar les seves habilitats per confeccionar productes i dedicar-se al sector. «Abans també hi havia gent que es dedicava a confeccionar moda artesanal, però no tenien una forma tan directa de promocionar-ho i d’arribar al públic com ara».

Les pàgines web o els perfils a les xarxes socials funcionen com a finestra al món. Gràcies a Internet, Killing Weekend, per exemple, pot vendre a tot el món un producte fet a Manresa. De fet, Xavier Martínez explica que tenen clients a diferents punts d’Espanya, i fins i tot a Alemanya i Itàlia.

La pandèmia ha tingut també una incidència sobre les vendes. El coronavirus ha canviat hàbits de compra i hi ha hagut un increment en la compra en línia. El primer trimestre del 2021, la venda per Internet a escala mundial va créixer un 58% respecte al mateix període del 2020, molt per sobre dels nivells anteriors a la covid-19, on la xifra dels tres primers mesos de l’any passat va ser del 17%, segons dades d’un estudi sobre vendes el primer trimestre del 2021 de la companyia Salesforce. Espanya se situa per sobre de la mitjana global de venda en línia, on els tres primers mesos del 2021 va tenir un increment del 65% respecte al mateix període el 2020, indica el mateix estudi.

La pandèmia també ha fet augmentar l’oferta. La inestabilitat al mercat laboral ha apropat el sector a moltes persones que han perdut la feina. «Hi ha molta gent que ha perdut els seus llocs de treball i aquesta circumstància ha causat que hagin apostat per rendibilitzar el que fins al moment, probablement, era un passatemps», apunta Garrigós.

Per al professor, els productes fets a mà estan lligats a l’emprenedoria i respon a la necessitat de trencar amb un ritme de vida lligat a la rutina. «Per a molts dels autors, dedicar-se a la moda suposa una via d’escapament d’una vida que sempre és igual», diu. Aquesta és la raó que va encoratjar els creadors de Killing Weekend a iniciar el projecte.

Abans de capbussar-se al sector de la moda, Xavier Martínez era dissenyador gràfic i Alba Martínez, mestra. Gaudien d’una bona feina i estabilitat econòmica, però no se sentien realitzats. Això els va permetre viatjar durant un any a l’Índia. Allà van conèixer un jove barceloní establert al país i a un altre rajasthani que els van mostrar el món tèxtil i el projecte que compartien. D’aquell viatge van sortir les samarretes estampades i es va germinar la seva passió pel món del tèxtil.

Independentment del seu estil o format, els creadors de moda handmade es caracteritzen per fer un producte fet amb recursos de proximitat. En aquest sentit, els responsables de Killing Weekend compren teixits del territori i amb ells experimenten al taller que tenen instal·lat a la botiga. Tota la seva producció passa per l’espai. Ara com ara, els propietaris s’encarreguen de pràcticament tot el procés, excepte la confecció d’alguns productes molts demanats, que s’externalitza a Igualada però retorna al taller on s’acaba de retocar. Ho fan ajudats per una treballadora.

El sector tèxtil es troba en evolució constant, i, avui en dia, aquest canvi passa per reduir la petjada en el medi ambient. «La indústria tèxtil s’està transformant a marxes forçades cap a una sostenibilitat real perquè és més rendible a la llarga». El handmade, en aquest sentit, en produir-se a petites quantitats, no acumula estocs. «A nosaltres ens agrada considerar-nos com una marca conscient. Ser totalment sostenible és impossible, sempre hi ha mancances, en aquest sentit. Tanmateix, ho intentem millorar sobre la pràctica», conclou Xavier Martínez.

Xavier Martínez i Alba Martínez han trobat una inspiració en la muntanya de Montserrat per a una camisa (a la imatge). De fet, la Catalunya Central és present a tots als productes d’aquesta marca de moda urbana. Els propietaris de Killing Weekend se senten orgullosos de ser manresans, tant que la seva producció incorpora el codi postal de la ciutat a les etiquetes. «Així apropem la ciutat a persones que no la coneixen», comenten.