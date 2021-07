Sense dubte, les dues fruites més típiques de l’estiu són la síndria i el meló. I a l'hora d'escollir, ens pot sorgir el dubte, quina de les dues és més sana? Juny, juliol i agost són sinònims de platja, calor, crema solar, vacances, gelats, ulleres de sol, flotadors i banyadors, entre moltes altres coses. És en aquesta estació de l’any quan ens ve de gust un tipus de menjar més lleuger i optar per plats freds com el gaspatxo o una bona amanida. D’altra banda, sabem que és important hidratar-nos i escollim begudes refrescants. Així mateix, durant els mesos d’estiu tenim a la nostra disposició un ampli assortit de fruites de temporada que destaquen pel seu alt contingut en aigua i el seu efecte refrescant que aconseguiran allunyar la nostra sensació de calor.

Dues fruites molt similars

Les característiques d’aquestes dues fruites són molt similars: formades per gairebé un 90% d’aigua –tot i que el meló en conté una mica menys que la síndria–, baix contingut calòric, importants fonts de fibra, ajuden a depurar l’organisme, tenen un alt contingut en vitamines A, especialment la síndria, i C, on guanya el meló, que contribueixen al bon funcionament dels nostres òrgans.

A l’hora de fixar-nos en els minerals i altres propietats nutritives, però, veurem que hi ha algunes diferències entre les dues fruites. D’una banda, la síndria és rica en potassi i licopè –un potent antioxidant que contribueix a mantenir les nostres cèl·lules joves més temps i és el que li dóna el seu to rosat-vermell característic–. Al meló, en canvi, hi trobarem un major contingut en vitamines del grup B, essencials per mantenir els nostres teixits en perfecte estat.

Tipus de síndria i de meló

A la fruiteria podrem trobar dos tipus de síndria: amb o sense llavors. En canvi, hi ha més varietat de melons, les més típiques són: el meló groc o canari –destaca per la seva closca groga i la seva forma ovalada–, el meló cantaloup –és rodó, de pell groguenca i fina però amb un interior ataronjat–, el meló gàl·lia –esfèric i molt aromàtic, la polpa és blanca verdosa–, el meló pell de gripau –més gran i allargat que la resta, la pell és lleugerament rugosa i amb ratlles de diferents tons verdosos–.