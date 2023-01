Un estudi coordinat per la Universitat d’Oxford amb la participació de Vall d’Hebron demostra que la variant òmicron de la covid incrementa el risc de complicacions durant l’embaràs, com ara un part prematur i simptomatologia greu que sigui motiu d’ingrés a l’hospital.

"La variant òmicron, que aparentment presenta símptomes més lleus, també augmenta el risc de complicacions en dones embarassades", afirma la doctora Nerea Maiz, de Vall d’Hebron, especialista del Servei d’Obstetrícia de l’Hospital Vall d’Hebron i investigadora del grup de Medicina Materna i Fetal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

El treball també mostra l’efectivitat de la vacuna per protegir les dones embarassades de desenvolupar símptomes greus de la covid-19, del 74% en les que tenien la pauta completa i del 91% en les que havien rebut una dosi de reforç. L’estudi Intercovid 2022, fet en 41 hospitals de 18 països, segons s’ha publicat a la revista ‘The Lancet’.

L’estudi analitza l’impacte de la variant òmicron durant l’embaràs en la mare i el fetus i també en els nounats, després que fa uns mesos ja es confirmés que el risc de complicacions augmentava en les dones gestants que es contagiaven de la covid-19. Aquest estudi internacional aporta evidència sobre l’eficàcia de la vacunació davant aquesta variant.

Entre un 4% i un 7% de les dones embarassades no vacunades tenen símptomes greus de la covid

Els investigadors van estudiar 1.545 dones embarassades contagiades per òmicron i 3.073 gestants sense diagnòstic de covid-19. L’estudi es va portar a terme entre el novembre del 2021 i el juny del 2022, període en què la variant òmicron era considerada predominant. "No hem fet comparacions entre variants. Volíem saber si òmicron també augmenta el risc de complicacions greus en les dones embarassades", assegura la doctora Nerea Maiz.

El treball mostra l’increment del risc de complicacions durant l’embaràs en les dones contagiades amb la variant òmicron, especialment entre les simptomàtiques i no vacunades. Els símptomes greus apareixen entre un 4% i un 7% de les dones no vacunades diagnosticades amb la variant òmicron i és especialment elevat en dones amb obesitat o sobrepès. En particular, entre les dones amb símptomes greus, augmenta el risc de preeclàmpsia (hipertensió arterial durant la gestació). Els investigadors no van observar complicacions directament en el fetus.

Per altra banda, els investigadors van detectar que les dones vacunades tenien un baix risc de necessitar ingrés en les unitats de cures intensives (UCI). "Hem vist que les vacunes són efectives per reduir aquestes complicacions, sobretot en les dones que tenen la pauta completa i una de reforç", destaca la doctora Maiz. Així, Nerea Maiz fa èmfasi en la necessitat d’una vacunació completa i recomana a les dones embarassades rebre una dosi de reforç si han passat més de deu mesos de l’última.

Respecte al tipus d’immunització rebuda, les vacunes d’mRNA (com ara les de Pfizer-BioNTech i Moderna) van ser més efectives en la prevenció de símptomes greus de la covid-19 i de complicacions durant com a mínim deu meses des de l’última dosi. Les vacunes basades en vectors virals (com les d’AstraZeneca i Janssen) també oferien una protecció adequada si s’havia administrat una dosi de reforç.

Amb relació als efectes secundaris de la vacunació, no se’n van observar ni a la mare ni al fetus o nounat, tot i haver rebut la vacuna durant la gestació.