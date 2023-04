L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que l'any 2050 la meitat de la població mundial serà miop. En l'actualitat, els experts calculen que el 20% dels nens d'entre cinc i set anys ja ho són. L'augment de l'ús de la tecnologia ha tingut un paper clau en aquest creixement. Prohibir les pantalles és quelcom impossible, però sí que podem ensenyar-los bons hàbits posturals, restringir-ne el temps d'ús i canviar-lo per activitats a l'aire lliure.

Més enllà de l’ús de les pantalles, hi ha altres factors que contribueixen a l'augment de la miopia com són la graduació, la longitud d'ull, la distància de treball i il·luminació, l'edat, factors ambientals i la genètica. A Soler Centre Visual són pioners en tractaments de Gestió Integral de Miopia a Manresa oferint un seguiment personalitzat de cada cas i adaptant-se a les necessitats personals per tal d'aconseguir prevenir o alentir la miopia.

Solucions per tractar la miopia

Existeixen diferents tractaments per a tractar la miopia. Tot i que no la curen, poden minimitzar-ne la progressió i beneficiar a l’usuari. Des de Soler Centre Visual en recomanen quatre:

Lents de contacte toves. Disseny de les lents de contacte amb una geometria especial en la perifèria que permet controlar el mecanisme que indueix la progressió de la miopia.

Lents oftàlmiques. S'usen com si fossin ulleres normals amb el concepte de les lents de contacte toves. Aquestes corregeixen el defecte refractiu i alhora ajuden a frenar l'augment exponencial de la miopia amb una zona perifèrica més positiva.

ORTO-K. Unes lents rígides que modelen durant la nit la forma de la còrnia per tal de compensar el defecte refractiu que presenta el nostre ull.

Fàrmacs com l'Atropina. Sempre han d'estar receptats per professionals mèdics.

Fent un bon control del progrés de la miopia es pot frenar fins a un 59% de l’increment. Si necessites més informació pots consultar l'equip d'experts de Soler Centre Visual.