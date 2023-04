Segons l'última 'Enquesta Europea de Salut' a Espanya (EESE), l'ansietat crònica (5,8%) i la depressió (5,3%) se situen entre les malalties cròniques més freqüents entre la població i, tanmateix, la cura del benestar emocional continua sent tabú per a moltes persones.

Tant és així, que el 20% dels participants de 'l'Enquesta de Benestar Emocional 2022' elaborada per Sanitas creuen que, tot i no haver sol·licitat ajuda professional per tractar qüestions de salut emocional, ho haurien d'haver fet.

Com explica Maria Arrizabalaga, psicòloga de BluaU de Sanitas

"La salut emocional forma part imprescindible de la salut integral de les persones i per això hem de prestar-li la mateixa atenció".

I és que no saber gestionar les nostres emocions pot passar factura a la nostra salut física. I tal com adverteix la psicòloga:

“Gestionar les emocions no només ajuda a enfrontar-se a situacions de la vida diària, sinó que també ajuda a prevenir el desenvolupament de malalties mentals greus i, fins i tot, físiques, com poden ser:

Alteracions dermatològiques

Problemes digestius i intestinals

Canvis en el funcionament de l'organisme

Consells per millorar la salut emocional

A part de recórrer a l'ajuda professional en cas de necessitar-la, tenir cura de la salut depèn dels nostres hàbits individuals. Per això, els experts de Sanitas ofereixen alguns consells per millorar i mantenir el benestar emocional.

Establir prioritats:

Una de les raons principals de l'ansietat i l'estrès prové d'un excés de responsabilitat assumida, ja sigui en el pla laboral, personal, familiar, o una combinació de totes. Voler fer-se càrrec de tot pot resultar esgotador, físicament i mentalment.

Això és especialment comú en les dones, que en no poques ocasions es veuen obligades a viure sota unes expectatives socials poc realistes. Per això, és important establir prioritats, saber què és l'important a cada moment, delegar tasques per optimitzar el temps i evitar l'esgotament físic i emocional.

Trobar un propòsit:

El ritme de vida frenètic, pot portar a moltes persones a fer les rutines de forma automàtica, sense pensar en si la vida que porten és realment la desitjada. I és que, com explica María Arrizabalaga, “l'ésser humà tendeix a la conformitat, a mantenir-se en entorns coneguts, encara que aquests puguin arribar a ser perjudicials”.

Canviar tot això depèn de nosaltres:

“Cal replantejar-se cada cert temps on som, quins són els nostres objectius i, sobretot, els nostres propòsits en tots els àmbits”.

"Identificant i fent balanç de la nostra situació, podrem saber si necessitem canviar de rumb per augmentar la felicitat i, per tant, el benestar”, explica l'especialista.

Conrear relacions socials:

Els humans som éssers socials i, com a tals, necessitem viure en comunitat. Per això, l'entorn en què es viu té un impacte directe en el benestar de qualsevol persona, i tenir cura de les relacions properes és clau per mantenir-lo i millorar-lo.

“La família i els amics són fonamentals per mantenir una bona qualitat de vida. És a ells a qui acudim en les bones i males situacions i és l'afecte mutu el que ens fa sentir segurs i recolzats”.

Això sí, no sempre els que ens envolten i amb els que ens relacionem ens fan bé. Per això, tan important és cultivar les bones relacions socials com allunyar-se de les dolentes, cosa que no sempre és fàcil d'identificar.

“Mantenir relacions tòxiques, ja sigui en l'àmbit personal o laboral, també perjudica el benestar mental a llarg termini. És clau eliminar qualsevol relació negativa que sigui font d'estrès o d'ansietat”, comenta la psicòloga.

Dedicar-se temps a un mateix:

A conseqüència del cúmul de responsabilitats i de la inèrcia amb què vivim el dia a dia, tendim a oblidar-nos de nosaltres mateixos. La dedicació personal no sempre es troba entre les prioritats de les persones i, tanmateix, és la base del benestar.

Així doncs, el consell dels experts en psicologia és invertir com a mínim una hora diària en activitats per al gaudi personal. Llegint, fent esport o practicant dels nostres hobbies. Això no només ens beneficia, sinó que és completament necessari per millorar l'autoestima i les relacions amb els altres.