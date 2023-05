Una dosi menor d’un fàrmac contra un tipus de càncer de mama ja és efectiva sent menys tòxica, segons els últims resultats de l’estudi TOT-HER3, que ha avaluat els resultats administrant 5,6 mg/kg de patritumab deruxtecan en lloc dels 6,4 que s’havien provat anteriorment contra el càncer de mama HER2-negatiu. Amb els 5,6 mil·ligrams s’aconsegueix una taxa de resposta del 32%, un augment de la infiltració immunitària i una disminució de la proliferació cel·lular amb menys efectes secundaris per a les pacients. Amb una dosi major es va arribar al 45% de resposta.

SOLTI ha presentat aquests resultats en el marc del congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica ESMO Breast Cancer 2023. L’estudi està liderat pel doctor Aleix Prat, cap del grup de Genòmica Traslacional i teràpia dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS, i per la doctora Mafalda Oliveria, oncòloga mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron i el VHIO.

En la primera part de l’estudi es van administrar 6,4 mg/kg del fàrmac a 78 pacients amb càncer de mama precoç hormona-sensible (HR+) i HER2 negatiu, no tractades prèviament. Llavors es va evidenciar una alta activitat antitumoral amb reducció del tumor en el 45% de les pacients, a més de canvis biològics com la infiltració de cèl·lules immunològiques en el tumor i una menor proliferació.

L’estudi obre oportunitats per a la malaltia triple negativa, un dels tipus de càncer que més necessita d’opcions terapèutiques. Aquest assaig, a més, és un exemple de com un fàrmac que ja ha estat provat en malaltia metastàtica pot provar-se també de forma eficient en el context precoç. Aquest concepte podria ser aplicable a molts altres fàrmacs, sobretot en càncer de mama, on hi ha molts fàrmacs per a tots els subgrups de pacients actualment en assajos per malaltia metastàtica.