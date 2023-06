Aproximadament un 50% dels homes que pateixen disfunció erèctil no acudeixen al seu especialista. Segons l'estudi EPIFARM, els homes amb disfunció erèctil triguen dos anys de mitjana a acudir a un especialista. “Ho assumeixen com un problema que accepten tant ells com les seves parelles, especialment a partir dels 60 o 65 anys. I moltes vegades té solució perquè hi ha fàrmacs i tractaments quirúrgics que poden ajudar a millorar l'erecció de manera molt important”, explica l'infermer de pràctica avançada (EPA) en andrologia de la Fundació Puigvert, Gabi Adalid. A Catalunya, la disfunció erectil afecta prop de 340.000 homes.

Implants de penis: una opció per al pacient

D'entre els possibles tractaments per combatre la disfunció erèctil, una de les solucions més eficaces és l'implant o pròtesi de penis. Els implants de penis són dispositius que s'insereixen quirúrgicament al penis i permeten aconseguir una erecció adequada.

En concret, a Catalunya, al voltant d'un 15% d'homes amb disfunció erèctil -uns 50.000 a Catalunya- no responen als tractaments farmacològics ni a les injeccions intracavernoses i requereixen implant de pròtesis de penis.

Tanmateix, si fins fa poc es contemplava la implantació de pròtesis de penis com a teràpia de tercera línia, la qual cosa significa que aquesta es considerava després que altres tractaments no haguessin produït resultats satisfactoris, actualment, segons les directrius actuals de l'European Association of Urology (EAU), la implantació és recomanable "depenent de la preferència del pacient". D'aquesta manera, es dóna al pacient l'oportunitat d'escollir el tractament que més els convingui després d'haver estat informat sobre totes les modalitats de tractament disponibles.

En aquest sentit, la Fundació Puigvert compta amb una àmplia experiència en aquest tipus de cirurgies i disposa dels dispositius més innovadors, cosa que permet que la possibilitat de complicacions sigui molt baixa i les taxes de satisfacció per al pacient i la seva parella siguin òptimes. "Els implants de penis són el tractament que té l'índex més alt de satisfacció dins dels mètodes per combatre la disfunció erèctil", afirma l'infermer d'andrologia de la Fundació Puigvert Gabi Adalid. "Les pròtesis han evolucionat molt i hi ha models que permeten resoldre la majoria de complicacions clíniques, de manera que la millora de la tècnica i els implants ha fet que la satisfacció dels pacients estigui per sobre del 90%".

Abordatge de la disfunció erèctil

"El correcte abordatge de la disfunció erèctil requereix un treball interdisciplinari compartit i en col·laboració amb diferents professionals", explica Gabi Adalid, que ressalta la importància que l'abordatge de la disfunció erèctil no només sigui enfocat a causes orgàniques. “L'estrès ocasionat per la pròpia disfunció unit a la manca de desig en relació amb la parella, són factors que també s'han d'avaluar i sobre els quals és imprescindible actuar conjuntament”.

Així, segons el Dr. Francesc Maestre, Director del Servei de Psicologia Clínica, “només treballant de manera interdisciplinària podrem oferir una atenció integral de la salut sexual”. A aquest efecte, el Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert realitza avaluacions centrades en la demanda d'ajuda de la majoria dels pacients que consulten per disfunció erèctil, de forma individual o grupal.

“D'aquesta manera, podem fer una formulació diagnòstica global que tingui en compte els factors biopsicosocials que intervenen en la dificultat sexual. Això ens permet també oferir un pla de tractament que tingui en compte la singularitat del pacient per restablir la resposta sexual, incrementar la satisfacció sexual, fomentar la satisfacció relacional i reforçar el benestar psicològic”, explica Maestre.