El consum d'alguns fàrmacs provoquen deshidratació, i això és molt preocupant amb aquestes altes temperatures. Si no estem ben hidratats i no fem el consum mínim diari d'aigua, el més probable serà que el nostre cos es deshidrati i que la nostra temperatura corporal augmenti molt més i això farà que estiguem més cansats, entre altres efectes negatius que tindrà pel nostre cos.

Estem a finals de juny i ja hem tingut diverses morts a conseqüència de les altes temperatures i no només moren persones d'edat avançada, sinó que també ho fan persones joves que treballen al camp o fan altres feines que a hores d'ara és impossible dur a terme per les fortes calors.

L'any passat hi va haver més de 5.000 morts a Espanya a conseqüències de les onades de calor, compte perquè això no és un joc! Segons l'AEMET podrem arribar als 44 graus durant els pròxims mesos. Si ara ja estem patint les conseqüències de les calors, i arribem als 35 graus a diversos punts del país, no sabem què passarà quan arribem als 44 ºC.

El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics avisa que hi ha alguns medicaments que agreugen els efectes adversos que comporten les altes temperatures, ja que provoquen deshidratació entre altres efectes negatius.

Coneix els medicaments que et poden donar problemes durant l'estiu:

Diürètics , afavoreixen la deshidratació

, afavoreixen la Antiinflamatoris , alguns antihipertensius i antidiabètics , els quals afecten la funcionalitat del ronyó

, alguns i , els quals afecten la Antihistamínics, antidepressius i medicaments per fer front al Parkinson , els quals redueixen la sudoració

i medicaments per fer front al , els quals redueixen la sudoració Antipsicòtics per l'esquizofrènia, antidepressius, analgèsics com el Tramadol o medicaments contra la tos com el Dextrometorfano, els quals augmenten la temperatura corporal

Consulta al teu metge de referència per consultar quins medicaments has d'utilitzar durant aquestes fortes onades de calor i així evitar un possible ensurt o problema de salut més greu. Des del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) ens donen unes pautes per cuidar-nos si estem prenent els medicaments indicats com a "contraindicats" durant les onades de calor.

Quines pautes has de seguir per cuidar la teva salut i la conservació dels medicaments durant les onades de calor