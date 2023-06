Quan arriba l’estiu, les campanyes publicitàries i de conscienciació sempre ens recorden que és vital posar-se crema solar quan tinguem la previsió d’estar una estona exposats al sol. En aquest sentit, no només es refereixen a la platja o la piscina, sinó també quan farem esport o anirem a passejar. Tenir cura de la pell amb protecció solar no només servirà per evitar cremades i per mantenir-nos més frescos, sinó que és el principal mètode per evitar el càncer de pell.

Per a molts, arribar a patir-lo els hi pot semblar una cosa impossible o improbable, però el cert és que el càncer cutani és el més freqüent, suposant aproximadament el 50% dels càncers diagnosticats al món. L’efecte negatiu del sol és el principal factor de risc de la malaltia i tot i que el perill existeix en totes les èpoques de l’any, a l’estiu l’exposició al sol és més intensa i llarga. En aquest sentit, l’exposició inadequada intermitent i intensa i les cremades solars esdevenen la principal causa del melanoma, responsable del 90% de les morts per càncer de pell, i representa un 5% dels casos de tumor. En el cas dels carcinomes, els tumors malignes més comuns, la principal causa és l’exposició continuada. Des del Grup de Dermatologia de CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) destaquen que «tot i que és cert que l’estiu és l’època de l’any en la que el sol és més nociu, la protecció solar no és una qüestió estacional. Ens hem de protegir tot l’any i no només quan faci sol, en el dia a dia i quan realitzem activitats de lleure a l’aire lliure, encara que estigui ennuvolat també ens hem de protegir». Des de la CAMFiC recorden que, sobretot, cal ensenyar-los a protegir-se, ja que el 80% de la dosi de radiació solar es rep durant la infantesa i la joventut, per això no els nadons de menys de sis mesos no s’han d’exposar al sol i els menors de tres anys han de tenir una exposició limitada. Com protegir-se Cal fer un ús correcte de les cremes protectores, utilitzant filtres solars amb un FPS mínim de 30 i resistents a l’aigua. Sempre hem de tenir cura de comprovar la data de caducitat i posar-les abans de sortir de casa i de forma generosa, amb aplicació freqüent cada dues hores o directament després si s’ha suat molt o s’ha sortit de l’aigua. S’han d’aplicar fins i tot en dies amb núvols, si es fa esport a l’aire lliure, a la neu, a la platja i a la muntanya. Calr recordar, diuen des de la CAMFiC, «que una correcta protecció solar pot evitar fins al 80% dels casos de càncer de pell». Altres consells pràctics són evitar prendre el sol entre les 12 i les 17 hores, sobretot entre els mesos de maig i setembre, cercant les ombres. A més, cal recordar que protegir-se no significa només posar-se crema solar, sinó també barret, ulleres de sol i camisa, preferiblement de color fosc. No sobrarà tampoc mirar l’índex de radiació UV de la zona on s’està per intensificar les mesures si s’escau. Cal recordar altres factors de risc com l’edat (més de 50 anys), el fototips de la pell (I i II) i l’historial de cremades.