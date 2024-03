Fumar és una pràctica malauradament molt estesa arreu del món. Un hàbit que moltes persones adquireixen durant la joventut o l’adolescència i que els acompanya durant molts anys. El seu consum, segons múltiples investigacions, està associat a més de 25 malalties, tot i que sobretot es relaciona amb gran part dels càncers. El tabac és la primera causa associada a les morts per càncer de pulmó i responsable de més del 50% de les malalties cardiovasculars. Per tot això, la recomanació és sempre la mateixa: deixar de fumar i fer-ho com més aviat millor.

Segons un nou estudi, realitzat per investigadors de la Universitat de Toronto, la recomanació de deixar de fumar és bona a qualsevol edat, perquè els beneficis són «ridículament elevats en la reducció del risc de mort». A més, diu el document, «les persones poden recollir els beneficis notablement ràpid». L’estudi assenyala que «hi ha molta gent que pensa que és massa tard per deixar de fumar, especialment els adults, però els resultats contradiuen aquesta línia de pensament». Aquests resultats són certament significatius. Segons les conclusions, les persones que deixen de fumar abans dels 40 anys poden esperar viure gairebé tant com una persona que mai ha fumat. D’altra banda, els que deixen de fumar a qualsevol edat poden obtenir una supervivència similar a les persones que mai ho han fet en 10 anys, assolint gairebé la meitat d’aquest benefici en només tres anys. Els investigadors van descobrir que deixar de fumar reduïa el risc de morir per malalties vasculars i càncer, sobretot. Els exfumadors també van reduir el risc de mort per malalties respiratòries, però una mica menys, probablement pel dany pulmonar residual. Després d’aquesta investigació, els investigadors insten als governs a recolzar encara més les polítiques de conscienciació i a les persones que volen deixar de fumar. «Ajudar els fumadors a deixar-ho és una de les formes més efectives de millorar substancialment la salut. Isabem com fer-ho, incrementant els impostos sobre el tabac i millorant les ajudes per deixar de fumar», diu Prabhat Jha, professora de l’Escola de Salut Pública Dalla Lana i la Facultat de Medicina de la Universitat de Toronto. En aquest sentit, afegeix que aquest recolzament per abandonar l’hàbit del tabac pot incloure directrius clíniques i recursos per pacients, com línies d’ajuda, però també un enfocament que toqui tot el sistema de salut en global.