Tens patates amb brots a casa? Això és el que has de fer amb elles

No és gens estrany trobar patates amb brots entre els articles que comprem als supermercats. Aquests exemplars amb taques de tons groguencs o blavosos solen descartar-se pel seu aspecte poc desitjable, a banda dels possibles riscos que pot comportar-ne el consum.

El doctor en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Miguel Ángel Lurueña, va compartir un fil de tuits en què indaga sobre les causes que porten a l’aparició de brots en les patates, així com les conseqüències que poden tenir per a la nostra salut.

L’acrilamida, gran culpable

Tal com explica Lurueña, la prohibició del clorprofam, una substància en forma de pols utilitzada per evitar la germinació de les patates, ha fet que es multipliquin el nombre de brots que podem trobar en productes de supermercat. Per evitar que passi això, l’expert remarca la importància d’emmagatzemar les patates en llocs frescos i protegits de la llum, però no a la nevera. Així mateix, en una altra de les publicacions també fa especial èmfasi a consumir aquests aliments en períodes curts de temps, ja que si no es fa s’afavoreix la descomposició del midó i, conseqüentment, l’aparició d’acrilamida, un compost potencialment tòxic.

Quant a la manera de cuinar-les, Lurueña destaca en un dels tuits que si les patates ja tenen brots és millor optar per coure-les, o bé, fregir-les o fer-les al forn a temperatures no gaire elevades.

Recentment, el doctor ha aclarit que aquest avís no s’ha de malinterpretar com que «menjar patates germinades ens matarà»: «És clar que es poden menjar si estan com a la imatge», diu.