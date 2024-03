El SUD d'Assistència Sanitària: l'alternativa eficient i ràpida per a la salut a casa teva

Des de la seva creació el 1988, el Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD) d'Assistència Sanitària s'ha erigit com una peça clau en el panorama de la sanitat privada a Catalunya, oferint un servei exclusiu per a les persones assegurades de l'entitat. Amb 1.032 visites realitzades a domicili durant l’any 2023 i un equip de 8 professionals que viuen i treballen al territori, el SUD s'ha consolidat com un recurs essencial per a l’atenció sanitària de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

Amb un temps de resposta molt ajustat –32 minuts de mitjana a la ciutat de Barcelona i 45 minuts de mitjana a la resta de poblacions, durant els últims 5 anys–, el SUD s'ha guanyat la confiança dels usuaris, garantint una atenció de qualsevol problema de salut ràpida i al domicili. Aquesta eficiència es tradueix en un tractament immediat i personalitzat, evitant desplaçaments sovint innecessaris i esperes de vegades prolongades als serveis d'urgències hospitalaris.

Milers de quilòmetres recorreguts per atendre la teva salut

Amb més de 77.000 visites a domicili i prop de 850.000 quilòmetres recorreguts anualment, el SUD demostra la seva capacitat per arribar a qualsevol punt del territori, oferint una atenció de qualitat sense importar la ubicació geogràfica del pacient. Aquesta xifra imponent no només reflecteix l'abast del servei, sinó també la seva eficàcia i compromís amb la salut de la ciutadania.

Gràcies a un equip de metges disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, el SUD assegura una atenció contínua i professional, adaptant-se a les necessitats del pacient en tot moment i oferint una prestació que diferencia Assistència Sanitària de qualsevol altra asseguradora mèdica. Des del primer contacte telefònic fins a l'avaluació i el tractament, el SUD ofereix una experiència de salut personalitzada i de qualitat, prioritzant sempre el contacte humà amb el pacient i el benestar dels usuaris.

En un context on la rapidesa i l'eficiència són claus en la prestació dels serveis de salut, aquest servei d’atenció a casa d'Assistència Sanitària emergeix com un referent indiscutible. Amb una combinació de tecnologia, professionalitat i compromís, el SUD no només resol les urgències de salut al domicili, sinó que també contribueix a alleujar la pressió sobre els serveis d'urgències hospitalaris, garantint una atenció més àgil i efectiva per al conjunt de la població.

Amb el Servei d'Urgències Domiciliàries d'Assistència Sanitària, la salut està només a una trucada de distància. Contacta amb el SUD al telèfon 93 280 33 66 i sent la tranquil·litat de saber que tens un aliat de confiança per cuidar de la teva salut al teu domicili mateix.