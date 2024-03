La tuberculosi va causar 7.000 morts addicionals a Europa durant la pandèmia

El passat 24 de març es va celebrar el Dia Mundial de la Tuberculosi. Amb el lema d’enguany «Sí! Podem posar fi a la TB!» es pretén accelerar els esforços i posar fi a l’epidèmia mundial d’aquesta malaltia. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta d’un repunt de casos de tuberculosi a Europa.

L’OMS revela, a partir de l’estudi realitzat per l’oficina d’Europa i Centre Europa per a la Prevenció i el Control de Malalties, 7.000 morts addicionals per tuberculosi durant la pandèmia de la Covid-19 a Europa -en comparació a les previsions dels experts arran de les estimacions anteriors a l’any 2020-. L’informe afirma que la causa de l’augment en les morts per tuberculosi fou la pandèmia, ja que, la crisi sanitària va interrompre els diagnòstics i el tractament de la malaltia. A més, l’estudi posa sobre la taula la prevalença de la tuberculosi i la tendència a l’alça a la resistència de la malaltia als medicaments establerts per combatre-la. Tot i que les dades mostren un major nombre de diagnòstics en comparació a l’any anterior, l’OMS insta a les autoritats nacionals per tal de reforçar els programes de proves i diagnòstics de la tuberculosi. Segons l’estudi, l’any 2022 38 dels 53 estats membres de l’OMS a Europa van informar d’una tendència a l’alça del nombre de pacients afectats per tuberculosi. Alhora també preocupa l’efectivitat dels tractaments, que segons l’informe és de sis de cada 10 als països de la Unió Europea.

La tuberculosi és una patologia contagiosa ocasionada per un microorganisme denominat Mycobacterium tuberculosis, també conegut com el bacil de Koch. La transmissió d’aquesta infecció es produeix mitjançant les emissions respiratòries generades quan una persona infectada tus, parla o esternuda. Afecta diverses regions del cos, encara que la forma més comuna es presenta a la regió pulmonar. Tot i ser necessari estar infectat per desenvolupar la malaltia, només aproximadament el 10% de les persones infectades manifesten la tuberculosi al llarg de la seva vida. Per tant, és crucial distingir entre la simple infecció i la presència de la malaltia tuberculosa.

El Dia Mundial de la Tuberculosi, commemorat recentment, ha posat en relleu la urgència de posar fi a l’epidèmia global d’aquesta malaltia. Les dades revelades per l’OMS, derivades de l’estudi exhaustiu sobre la situació a Europa, són alarmants. Tot i que s’observa un increment en el nombre de diagnòstics, és necessari un esforç continu per evitar un augment de casos. És crucial que les autoritats nacionals i internacionals donin prioritat a aquesta qüestió i implementin mesures eficaces per abordar aquesta situació.