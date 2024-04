Una nova teràpia subcutània millora el control dels símptomes motors del Parkinson

Una nova teràpia basada en el medicament Levodopa i administrada per via subcutània disminueix les fluctuacions motores que provoca el Parkinson, segons s'extreu dels resultats d'un assaig clínic de fase III de caire internacional que ha comptat amb la participació de l'hospital Vall d'Hebron. La investigació s'ha publicat a la revista 'The Lancet Neurology'. La levodopa oral és la teràpia més efectiva avui en dia per controlar els símptomes de la malaltia, però en molts pacients no és possible mantenir un control estable i continu, sinó que hi ha símptomes motors que apareixen i desapareixen en diferents moments del dia. La nova teràpia mitiga aquesta situació i té el benefici, a més, que és molt menys invasiva que altres vigents.

Vall d'Hebron ha estat un dels centres que ha participat amb un major nombre de pacients en l'assaig, que en conjunt s'ha aplicat a 243 persones de més d'un centenar de centres d'arreu del món. L'estudi ha provat la seguretat i eficàcia de l'administració de Levodopa per via subcutània, és a dir, mitjançant una petita bomba implantada sota la pell.

"La infusió subcutània ofereix uns nivells més constants del medicament. D'aquesta forma, esperem observar beneficis significatius per als pacients", ha explicat Jorge Hernández-Vara, neuròleg adjunt de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador del grup de Malalties Neurodegeneratives del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

En l'estudi es va comparar l'eficàcia del fàrmac per via subcutània (ND0612) durant tot el dia en comparació amb l'oral. En una primera fase, per trobar la dosi òptima per a cada participant, tothom va rebre, per separat, el fàrmac oral durant un termini d'entre quatre i sis setmanes i la teràpia subcutània durant el mateix temps. Posteriorment, un grup va mantenir exclusivament la teràpia oral mentre que l'altre va rebre la teràpia amb ND0612.

Els resultats van mostrar que la infusió subcutània disminuïa les fluctuacions motores en els pacients: amb ND0612 és possible tenir gairebé dues hores més seguides sense moviments involuntaris, i es redueixen els espais de temps en què el tractament no és efectiu. A més, els pacients que rebien ND0612 podien fer millor les activitats de la vida quotidiana, com ara menjar, vestir-se, fer la higiene personal o escriure, per exemple.

Els investigadors també destaquen la rapidesa en l'observació dels beneficis per als pacients. Mentre que altres teràpies d'infusió subcutània requereixen mesos de tractament per observar un canvi, amb ND0612 els pacients milloraven el control dels símptomes en poques setmanes.