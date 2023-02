Els doctorands que treballen les seves tesis a universitats i centres de recerca de Catalunya necessiten quatre anys per elaborar-les, però el Govern només els contracta per tres, per la qual cosa la majoria segueixen treballant durant el quart any sense tenir contracte i cobrant el subsidi de desocupació.

Així ho han denunciat a EFE les Plataformes de Doctorands en Lluita i els sindicats CGT i COS, mentre que el rector de la UPC, Daniel Crespo, ha reconegut que són necessaris 4 anys per acabar la tesi per la qual cosa aquesta universitat ha decidit pagar amb fons propis el quart any de contracte als doctorands. Les ajudes predoctorals van passar de quatre a tres anys arran de les retallades que es van aplicar des del 2010-11 al sistema universitari. Un 55% només té contracte de 3 anys Les de la Generalitat no són les úniques ajudes predoctorals amb què compten els investigadors catalans, que també poden optar a les que concedeix el Ministeri d'Universitats i la durada de les quals és sempre de 4 anys i a les que convoquen les mateixes universitats, que poden ser de 3 i 4 anys, depenent de cada centre. Tot això es tradueix que el 55% dels investigadors predoctorals catalans tinguin contractes de 3 anys i que el 45% en tingui de 4 anys, segons dades elaborades per la CGT i la plataforma de Doctorands en Lluita a què ha tingut accés EFE. Diferència amb altres territoris La situació suposa un greuge si es tenen en compte les dades de la resta de comunitats autònomes excepte Catalunya, on els contractes predoctorals de 3 anys representen només l'11%, mentre que els de 4 anys són el 89%, segons les mateixes fonts. "El que passa a Catalunya és una irregularitat" ja que "el quart any, els investigadors treballen però cobren del subsidi de desocupació" una cosa "impensable en cap altre sector" ha denunciat a EFE el membre de la secció sindical de la CGT a la UAB Guillem Prats. Des de l'aprovació de l'Estatut de Personal Docent i Investigador (EPIF) el 2019, quan van quedar fixades les taules salarials, durant el primer i el segon any els investigadors perceben 16.400 euros bruts anuals, el tercer l'import s'eleva a 17.200 i el quart any arriba a 22.000 euros. La Llei 14/2011, de l'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació dona potestat a la part contractant per fixar la durada del contracte predoctoral entre 1 i 4 anys i deixa la possibilitat de pròrrogues anuals, sempre que no es superi el termini màxim de 4 anys. La durada dels dos principals programes de finançament públic de formació doctoral que ofereix el Ministeri, que són el Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU) i el de Formació de Personal Investigador (FPI), és sempre de 4 anys. També són de 4 anys la totalitat dels contractes predoctorals que ofereixen 13 comunitats autònomes i que són Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, les Illes Balears, les Illes Canàries, La Rioja, Múrcia i el País Basc, segons dades recollides per la CGT. A Galícia s'ofereixen 3 anys més 1 prorrogable, a Madrid 2 anys de contracte més 2 prorrogables més, mentre que a Navarra, com a Catalunya, les contractacions són de 3 anys, ha afegit el sindicat. 265 ajuts de tres anys Segons la convocatòria de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat (AGAUR) per contractar personal predoctoral en formació, el 2022 s'han concedit 265 ajuts de tres anys. Desglossades per universitats, a la Universitat de Barcelona li han atorgat 66 ajuts, a l'Autònoma de Barcelona (57), a la Politècnica de Catalunya (49), a la Pompeu Fabra (35), a la Rovira i Virgili (21), la de Girona (16), la de Lleida (12), la Ramon Llull (4), l'Oberta de Catalunya (2), la de Vic (2) i la Internacional de Catalunya (1). També amb una durada de 3 anys, l'AGAUR ha concedit aquest any 114 ajuts més anomenats FI-SDUR, que estan destinats a departaments i unitats de recerca. D'aquestes, la Universitat de Barcelona n'ha rebut 36, l'Autònoma de Barcelona 26, la Politècnica 16 més, la de Girona 11, la Pompeu Fabra 9, la Rovira Virgili 8, la de Lleida 6 i l'Oberta de Catalunya 2. Ajuts propis Al marge dels ajuts predoctorals estatals i autonòmics, les universitats compten amb els seus programes propis de contractació, que són de 3 o 4 anys depenent de cada universitat. Segons apareix a les convocatòries de cada universitat, ofereixen contractes de 3 anys la Universitat de Girona, que ofereix 19 ajuts propis, la Rovira i Virgili n'ofereix 18, la de Lleida 13 i l'Autònoma de Barcelona 17 més. Així mateix, ofereixen contractes predoctorals de 4 anys la Universitat de Barcelona, que compta amb 32 ajuts, la Pompeu Fabra en concedeix 17 i la Politècnica de Catalunya 18 més. Per tal de visibilitzar la situació i la precarietat en el sistema universitari, diversos col·lectius com Doctorands en Lluita, professors associats, sindicats d'estudiants, la CGT i COS han convocat una jornada de protesta per aquest proper dimarts 21 de febrer.