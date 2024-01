La Policia Nacional ha detingut 59 persones acusades de formar part d'una organització criminal que es dedicada a enviar missatges de Whatsapp a pares fent-se passar pels seus fills per demanar-los diners urgentment per cobrir una emergència. En un comunicat, la policia calcula que l'organització hauria obtingut un benefici de 460.000 euros. La majoria de detencions s'han fet en municipis de les demarcacions de Girona i Barcelona, i es va inspeccionar un local de Granollers. Segons la policia, aquesta organització investigava la vida dels joves a través de les xarxes socials per fer més creïble l'engany quan contactaven amb els pares.

Entres els detinguts hi ha cinc persones acusades de formar part de la cúpula de l'organització, a més de supervisors i captadors. La investigació ha comptat amb la col·laboració d'un grup antifrau d'una entitat bancària i va començar arran de la recepció de nombroses denúncies de víctimes de tot l'Estat.

Segons relata la Policia Nacional, l'organització contactava a través de Whatsapp amb futures víctimes, fent-se passar pels seus fills i explicant que tenien el telèfon mòbil espatllat com a excusa per estar trucant des d'un número desconegut. A través d'aquest missatge, es demana fer una transferència bancària per fer front a un problema urgent.

Per molt que insisteixi no és el teu fill. Vol enredar-te per aconseguir les teves dades o que li facis arribar diners amb el pretext que ha perdut o se li ha espatllat el mòbil. No piquis!



Abans de contestar intentar contactar amb ell amb el número habitual#StopEstafes pic.twitter.com/RXhioeMSLi — Mossos (@mossos) 27 de enero de 2024

Estructura piramidal

L'organització està acusada de buscar possibles víctimes a través de les xarxes socials, normalment joves que estaven fora de la seva localitat per estar estudiant fora d'Espanya. Recollien totes les dades possibles per fer més creïble la conversa amb els pares, segons el cos policial.

La Policia Nacional afegeix que també captaven receptors de les transferències que, a canvi, rebien un percentatge dels diners defraudats, i que utilitzaven diferents tècniques per eliminar el rastre de diners enviats per les víctimes. Entre els detinguts n'hi ha tres que es consideren els encarregats de captar joves d'entre 20 i 30 anys per fer les estafes i rebre les transferències. Segons la policia, l'organització desmantellada tenia una estructura de negoci piramidal.

El cos policial apel·la a la prevenció per part dels ciutadans per evitar aquest tipus de delictes i recomana intentar contactar amb el seu fill per una via que no sigui Whatsapp i, si no és possible, preguntar a un familiar o amic. També demana sospitar del llenguatge o expressions de la persona que escriu.