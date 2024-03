Detingudes vuit persones a l'estat en un operatiu europeu contra l'explotació sexual infantil

La Policia Nacional ha detingut vuit persones a l'estat en el marc d'un operatiu coordinat per l'Europol conra l'explotació sexual infantil. L'acció operativa ha rebut el nom de Cyber Week, ha estat organitzada per la gendarmeria francesa i ha comptat amb la participació de set països europeus: Espanya, Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, França, Hongria, Romania i Ucraïna. A l'estat es van produir dues detencions a Madrid, dues més a la província de Barcelona i una respectivament a Alacant, Ciudad Real, Gran Canària i Tenerife. Es van portar a terme set registres domiciliaris i es van intervenir cinc discos durs, dos ordinadors i vuit telèfons mòbils, amb contingut d'"extrema duresa" protagonitzat per menors.

Un dels arrestats, a Madrid, havia creat la seva pròpia b, que comptava amb més de 200 participants.

L'operatiu a l'estat l'ha coordinat la Unitat Central de Ciberdelinqüència. Es va centrar en la identificació de significatius distribuïdors de contingut pedòfil a internet pel seu alt nivell d'activitat i el nivell d'implicació en aquest tipus de fets.