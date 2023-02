El dret a l’alimentació hauria de ser una fita imprescindible al segle XXI. Tot i així, malauradament hi ha països on els índexs de desnutrició són una amenaça constant per a la població. Per compensar aquesta situació, recuperar la sobirania alimentària és una eina fonamental. L’ONGD Yamuna, entre altres estratègies, prioritza recuperar productes amb gran valor nutricional: la Moringa oleifera (arbre de l’oli de ben).

Es tracta d’un arbre originari de l’Índia que es troba al continent africà, a Àsia i a Amèrica llatina, les fulles del qual tenen virtuts nutricionals excel·lents que el converteixen en un vector important per a la lluita contra la desnutrició i la pobresa. Totes les parts de la planta són aprofitables i es pot consumir de formes molt variades. Les fulles de Moringa oleifera formen part de la família de les verdures de fulla verd fosc, que són aliments especialment densos en nutrients, és una bona font de proteïnes, calci, ferro, ß-carotè (convertida en vitamina A en el cos humà), vitamina C i vitamina E. A més, les fulles tenen un alt contingut de matèria seca (al voltant del 20-25%) en comparació amb la majoria dels altres aliments vegetals (normalment al voltant d’un 10%). Aquesta particularitat fa que sigui una verdura fresca encara més interessant; per exemple, 100 g de fulles fresques proporcionaran el doble de nutrients que 100 g de la majoria de les altres verdures. També és interessant destacar que la planta es pot aprofitar molt ja que es pot consumir tant fresca com cuita i, a més, se’n pot fer farina amb l’excedent. Si hi ha cura amb l’emmagatzematge, es preserven molt bé les vitamines, minerals i el contingut de proteïnes, i així es pot obtenir molt bons resultats nutricionals durant un període de sis mesos.

A més del bon impacte nutricional, cal tenir en compte que és un cultiu accessible per a les capacitats econòmiques de les poblacions més empobrides i el resultat que pot oferir és molt avantatjós per a famílies amb pocs recursos, tant per a consum domèstic com per comercialitzar.

Per tots aquests motius, Yamuna ha introduït la seva producció i consum als projectes que du a terme a Madagascar. Els objectius marcats en els programes amb infància són millorar la salut i l’educació dels nens i nenes. Una bona alimentació és indispensable per a un bon desenvolupament de l’aprenentatge i del potencial i, per tant, millorar els plats servits a la cantina escolar és essencial i, alhora, estimula el desenvolupament local a través de l’impuls de productes locals.

Promoure aquest projecte innovador a la regió permetrà exportar la capacitació de la producció i transformació de la Moringa a les autoritats locals i a la població en general per contribuir a la millora de la seguretat alimentària de la comunitat. També es compta amb el valor afegit que en els projectes de Yamuna les dones són un col·lectiu prioritzat i participen en activitats de reinserció social i econòmica. Es dona, sobretot, oportunitat a dones soles amb fills i filles a càrrec i en situació de risc que participen en programes integrals de formació i acompanyament en possibilitats de negoci. En síntesi, aquest projecte innova en horta i és una bona oportunitat per explorar vies d’autoconsum i ocupacionals. També els nens i nenes de les cases d’acollida s’han engrescat i han començat a fer una prova als seus horts. Així, totes les persones que participen en el projecte no només es beneficien millorant la nutrició, sinó que aprenen a reivindicar els propis productes i les tasques de cura de la plantació i collita.

El treball integral que prioritza Yamuna en els projectes crea les condicions perquè aquesta experiència sigui un èxit. Transformar la Moringa no és fàcil, requereix unes cures especials i una higiene rigorosa des de la recollida fins a l’ensacada. És molt important fer una bona traçabilitat per identificar les etapes de les informacions escrites sobre l’origen de la producció, les condicions de transformació, mètodes de condicionament amb dates, números de lot... per trobar totes les referències en cas de problemes de contaminació. Per tant, el component formatiu del projecte és imprescindible. Per garantir la capacitació del personal de Yamuna, l’ONG segueix la formació d’una companyia internacional establerta a Madagascar que ofereix cursos per a associacions i ONG. El personal encarregat de consolidar el projecte compleix les pautes establertes i ha fet les compres i treballs necessaris per condicionar els camps destinats a la producció i l’espai destinat per a la transformació.

Yamuna espera l’inici de les pluges per comprovar l’eficàcia de la formació rebuda i començar a emmagatzemar la farina de Moringa als magatzems per poder incloure-la a les receptes tradicionals de la cuina malgaix. També espera que funcioni per començar a crear una guia de producció i transformació que es pugui compartir amb la resta de ciutadans i ciutadanes. Tot suma per contribuir a reduir la fam, millorar la salut i el benestar, consumir i produir de forma responsable i treballar amb la comunitat i les autoritats locals per reproduir el model de producció a més institucions i llars malgaixes.

Any rere any, l’estació seca és més llarga i les pluges es fan esperar, i és que les conseqüències del canvi climàtic són palpables arreu del planeta, però, com sempre, en alguns racons del món l’impacte de la inconsciència climàtica és més inclement que per a aquells que més petjada ecològica deixen.

L’ONG Yamuna treballa a Alakamisy Fenoarivo, situat a 20 km de la capital de Madagascar, Antananarivo. És una comunitat amb una economia principal basada en l’agricultura i amb una població molt jove, més del 50% dels 25.841 ciutadans i ciutadanes tenen menys de 18 anys, i més del 50% d’aquests menors pateixen malnutrició crònica.

A més d’altres projectes de protecció a la infància, Yamuna coordina un centre juvenil i infantil anomenat CEM a Vontovorona, poble que pertany a la comunitat d’Alakamisy-Fenoarivo. El CEM dona suport als joves per seguir estudiant i els orienta professionalment segons la sortida laboral més adient al seu perfil. També ofereix activitats de reforç acadèmic i lúdiques i artístiques per a nens i nenes que estudien a les escoles públiques de primària de l’entorn. Malauradament, la baixa inversió nacional en educació repercuteix en la impossibilitat de garantir l’horari escolar convencional i es fan torns de mitja jornada per arribar a rebre tot l’alumnat. Al CEM també hi ha una llar d’infants i dos cursos de preescolar.

Més de 250 persones mengen cada dia d’escola al CEM. La base de la dieta malgaix és l’arròs, amb un complement que anomen loaka. No sempre les famílies poden garantir un bon àpat als seus fills i filles. Per reforçar la dieta dels usuaris del CEM, Yamuna ha començat el projecte de producció de Moringa oleifera.

L’enfocament del treball de Yamuna es basa a proporcionar eines a la població més empobrida perquè sigui protagonista de les seves millores socials. Així, la millora de la qualitat educativa des de les primeres edats, la prevenció de l’abandonament escolar i els projectes formatius i ocupacionals són les prioritats de l’entitat. Aquest enfocament integral de les activitats respon a les prioritats de l’agenda de l’ODS de Nacions Unides que marca la consecució de 17 objectius amb l’horitzó 2030. Unes fites necessàries, però inassolibles si continua el poc avançament actual. Malgrat sembli impossible, cada acció és important per revertir els problemes. Incentivar la producció de moringa al CEM contribueix a avançar cap a diferents ODS, en concret: l’ODS 2, que promou «fam zero»; l’ODS 3, «salut i benestar»; ODS 12, «consum i producció responsable», i l’ODS 17 , «aliança pels objectius». Com deia, Eduardo Galiano: «Molta gent petita, en molts llocs petits, pot canviar el món».