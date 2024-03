La valuosa feina d’ajudar a conèixer la cultura i la llengua catalana a la presó   

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa que, des de fa més de 20 anys, forma parelles lingüístiques entre persones que volen millorar el català (aprenents) i persones que el parlen amb fluïdesa (voluntaris). Es gestiona des del Consorci per a la Normalització Lingüística i, amb el pas del temps, s’ha introduït en àmbits com la sanitat, l’educació, la salut, la cultura, la diversitat funcional, l’empresa, la religió i l’àmbit judicial, concretament, en els centres penitenciaris (CP).

El CP Lledoners, al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, participa en el VxL des del 2009. El programa el gestiona el Centre de Normalització Lingüística Montserrat, gràcies a la col·laboració del Centre de Formació d’Adults Carme Karr, situat a la mateixa presó. Durant el primer any es van fer un total de 42 parelles lingüístiques als centres penitenciaris de Figueres, Girona i Lledoners. A més, conjuntament amb els Serveis Territorials de Justícia de Tarragona, Lleida i Girona, es van fer un total de 35 parelles. L’any 2010, el programa es va estendre al centre penitenciari de Can Brians 1 i 2 i, el 2011, s’hi va incorporar el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (antic Wad-ras).

Advocat o alvocat?

Els aprenents del CP Lledoners que participen en el VxL remarquen que han perdut la vergonya i han guanyat fluïdesa a l’hora de parlar. «El programa m’ha ofert l’oportunitat de conèixer la cultura i les tradicions catalanes a través dels voluntaris, ja que el català és una llengua que té poca presència a la presó», explica un d’ells. Tots coincideixen a dir que han guanyat vocabulari. Un bon exemple: un dels aprenents del programa explicava en un acte de final de curs com reia amb el seu advocat per la similitud de la paraula advocat amb alvocat, que fins llavors no coneixia.

També donen les gràcies als voluntaris que setmanalment es traslladen al centre penitenciari: «Els agraeixo la tasca que fan perquè, a través seu, tenim la possibilitat de connectar amb el món exterior i anar més enllà de la realitat de la presó». També comenten que, per a ells, els voluntaris són com una finestra que els permet veure una altra realitat.

Voler fer les coses bé

Quan es va engegar el programa al CP Lledoners, el Gabriel, voluntari de Manresa, s’hi va involucrar de seguida. Ha conversat amb persones de procedències molt diverses i recalca que «sempre he tingut una bona relació amb tots els meus aprenents». A més a més, valora molt l’interès que tenen per aprendre la nostra llengua perquè els ajudarà a trobar feina i a integrar-se de nou en la societat un cop surtin del centre penitenciari. Sempre els diu que «és important que la societat vegi la vostra actitud, interès i esforç per aprendre la llengua». Creu que és una mostra de voler fer les coses bé.

Per al Gabriel, «si els aprenents no queden amb els voluntaris amb regularitat i constància, els costarà molt avançar».

Ha viscut moltes experiències, en aquestes trobades, i totes han estat diferents. De vegades, fins i tot, i aprofitant les seves habilitats artístiques, fa dibuixos per ajudar a entendre algunes paraules. A part de fer conversa, també intenta fer alguna estona de lectura per remarcar la importància de llegir i comprendre el que es llegeix.

El VxL al CP Lledoners li ha obert altres portes, ja que va fer de professor voluntari de dibuix durant cinc anys. Explica que d’aquella època «m’enduc molts bons records i la satisfacció que, gràcies a les meves classes, una persona va aprendre a dibuixar i, quan va sortir del centre, va muntar el seu propi taller de tatuatges». Recorda quan un exalumne li va dir: «Sense tu no hauria aconseguit refer la meva vida».

«M’aporta moltes coses»

El Gabriel gaudeix molt de fer de voluntari perquè li encanta conèixer gent d’arreu del món i enriquir-se de diferents cultures i tradicions. «M’aporta moltes coses, si no, ja ho hauria deixat». El manresà, que diu que porta el voluntariat a dins, afirma que, quan és a Lledoners, se sent com un més, integrat i respectat. Conclou que «els aprenents són molt agraïts i les emocions es viuen el doble».

La Mercè també va començar a participar en el VxL quan es va jubilar de mestra, fet que li va permetre tenir parelles lingüístiques de molts territoris. A més, explica que «ja havia treballat en aules d’acollida d’instituts i veia que necessitava la comunicació amb els altres». Per això va trobar que el VxL era ideal, «perquè el procés d’aprenentatge de llengües m’interessa i em satisfà».

Per a ella, el programa és com si fes classe a la carta i, a més a més, li aporta intercanvi personal i cultural. «Quan faig de voluntària al CP Lledoners no és tan diferent d’una classe: ajudo a practicar la llengua i em reben amb els braços oberts perquè, per als interns, poder parlar amb mi és tenir l’oportunitat de tenir un altre punt de vista del que passa fora del centre». Explica que cada setmana les trobades són més disteses i que els voluntaris les agraeixen profundament.

Tenen feina, desitjos, projectes

La Mercè recomana el VxL per molts motius, però, sobretot, per la satisfacció de trobar-se antics aprenents que l’aturen pel carrer i li expliquen amb un bon nivell de català que tenen feina, desitjos, projectes i que la llengua els ha obert moltes portes.

Per a la Carme, «l’experiència és interessantíssima, perquè, a través de la llengua, he connectat amb el món de la presó, que sempre m’ha interessat moltíssim. A més, permet fer un doble treball: donar l’oportunitat de parlar tant amb la llengua que estan aprenent com de temes que els angoixen amb total llibertat».

Per als aprenents, el programa és enriquidor i profitós, perquè, d’una banda, els ajuda a practicar els continguts que aprenen a l’escola del centre i, de l’altra, és una finestra al món exterior. A través dels voluntaris, i de forma recíproca, participen en un intercanvi mutu de cultures i de coneixements.

Inscripcions

Les persones interessades a participar en el programa Voluntariat per la llengua poden escriure un correu electrònic a vxl.montserrat@cpnl.cat o trucar al 634 75 78 68. Per a més informació o inscripcions, poden entrar en aquest portal. Les inscripcions estan obertes tot l’any.