El Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central ( CR TEA CC) arriba als deu anys de vida i ho vol celebrar editant un llibre.

La iniciativa arrenca amb 330 euros, però els en calen 3.670 més, com a mínim, per poder-lo fer realitat. Per tal de dur el projecte a bon port i que el llibre 10 anys, 10 contes sigui una realitat, han posat en marxa una campanya a TotSUMA, una plataforma de micromecenatge que només accepta projectes amb un alt impacte social i cultural a Catalunya. Qui vulgui ser-ne mecenes hi pot fer aportacions des de 10 euros. La voluntat és publicar el llibre dels deu anys de cara a Sant Jordi.