L’Associació Tria, de Sant Joan de Vilatorrada, que gestiona la botiga de roba de segona mà, ha fet una donació a la Parròquia de Sant Joan per un import de 3.630 euros per l’adquisició d’aparells d’aire acondicionat per l’església. L’Associació Tria cada any dona els seus beneficis a diferents entitats, com ara la Marató, Creu Roja, Fundació Convent Santa Clara Lucía Caram... L’acte de donació es va fer a la botiga amb la presència de Mn. Aloys, membres de la Junta i el teixit associatiu del voluntariat.