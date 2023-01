Després de dos anys d’absència obligada per les circumstàncies sanitàries, la Coral Eswèrtia del Centre Excursionista Comarca de Bages va tornar a oferir el tradicional concert coral que l’Associació de Veïns de la Sagrada Família organitza per aquestes dates nadalenques. El concert va constar d’una petita mostra del treball del grup, per continuar amb el repertori de nadales, combinant les cançons tradicionals amb alguna de moderna i internacional. La Coral tornarà a oferir el concert el diumenge dia 8 de gener a les 6 de la tarda a la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu.