La 23a edició de la caminada Santpedor-Montserrat a peu organitzada pel Centre Excursionista 2x2 Santpedor es farà el diumenge 22 de gener a les 7 del matí.

Serà un recorregut de 31 quilòmetres i 600 metres de desnivell amb sortida des del local del centre santpedorenc, carrer Camí de Llussà, 4 bis. La durada de la caminada serà d’unes set hores aproximadament. Cal dur esmorzar, aigua i ganyips per a un matí. Calçat, roba adequada i còmoda. La caminada serà gratuïta per als socis i tindrà un preu de 10 euros per als no socis. Les inscripcions es tancaran el 17 de gener. Més informació a 2x2.cat