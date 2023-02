El Camp d’Aprenentatge del Bages, de la Casa de la Culla, i el servei educatiu del Departament d’Educació han posat en marxa la primera edició de les Jornades de Medi Ambient i Sostenibilitat. Es tracta d’una iniciativa adreçada a mestres i professors que s’ha enfocat a a temàtiques relacionades amb la geologia, els residus i l’energia, amb una mirada basada en el coneixement del medi ambient i la sostenibilitat.

Per aquest motiu, la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa i el Museu de Geologia Valentí Masachs, situat a la mateixa universitat, va ser l’amfitriona de la primera sessió de la jornada. Hi va participar el fins ara professor de mineralogia de la Politècnica a Manresa i qui va ser director del museu, Joaquim Sanz; i l’enginyera i doctorand en Recursos Naturals i Medi Ambient i conservadora del Valentí Masachs, Nor Sidki Rius.

Tots dos van parlar sobre «Els minerals crítics, un delicat i complex equilibri mundial». Però, a més a més, van presentar el llibre Elements and Mineral Resources, l’edició en anglès del llibre Elements i recursos minerals: aplicacions i reciclatge. És obra del mateix Joaquim Sanz, Nor Sidki Rius, Oriol Tomasa i Abigal Jiménez, que també van participar a l’acte de presentació.

Es tracta d’una publicació, on, d’una forma didàctica i pedagògica, s’expliquen les característiques dels minerals, les seves aplicacions en la vida quotidiana, el reciclatge que es pot fer de cadascun dels elements i els principals països productors. El 2011 es va publicar en català. Se’n van fer dues edicions. Posteriorment va sortir en castellà, i més recentment una editorial alemanya especialitzada en temes acadèmics, Springer, s’hi va interessar i l’ha acabat publicant en anglès.

Al final de l’acte els assistents van poder visitar el Museu de Geologia Valentí Masachs.