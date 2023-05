L'Art Romànic del Bages va organitzar una caminada matinal fins a la torre dels Comtals de Manresa. La ruta cultural de deu quilòmetres va resseguir el riu Cardener fins a la torre medieval dels Comtals, guiada i comentada per Josep Llobet, president de l'entitat, i amb informació detallada dels diferents punts d'interès del recorregut. El grup va iniciar la caminada des de la plaça Europa en direcció a la torre del Portal de Sobrerroca i va continuar cap a l'ermita de Sant Marc. El grup passar per sota el Pont Vell cap a les antigues fàbriques dels Polvorers, Blanca i Vermella, prop de Sant Pau. Des d'aquí, van arribar a la torre dels Comtals on Llobet va explicar una petita ressenya històrica de l'indret. El camí de tornada va seguir per l'aqüeducte del Torrent del Llop, on es va immortalitzar la sortida amb una foto de grup, el Convent de Santa Clara, Creu del Tort i la coveta dels Caputxins (antiga església de Sant Bartomeu).