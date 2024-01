El grup de ciclistes de la Penya Ciclista Bonavista i de la PC Bonavista-Collbaix es van reunir al restaurant Vista Pirineu d’Artés en una trobada per reconèixer el mèrit tant dels cicloturistes com de l’equip de triatletes. Un total de quaranta-cinc persones va compartir un esmorzar en el qual van intercanviar trofeus i obsequis. En acabar, Miquel Closa, president de la PC Bonavista, i Sebastià Catllà, responsable de l’equip de triatletes, van reconèixer els èxits aconseguits per l’entitat ciclista. L’entitat ja està treballant per la celebració del centenari de la penya que serà el 2026.