Ja en l’últim any del projecte Sostres Comarcals del Centre Excursionista Comarca de Bages, el mes de gener, la colla va pujar al sostre del Baix Empordà al massís de les Gavarres, que es disputa per pocs centímetres el puig d’Aiguabona i el Puig d’Arques. Els caminaires van sortir de la Bisbal de l’Empordà i pel llogarret de Sant Pol i Sant Cebrià dels Alls, van arribar a la carena on hi ha el dolmen, el radar meteorològic i els dos cims més alts de la comarca. Ja de baixada i entre bosc d’alzina surera van passar per les fonts d’en Sitges i de na Josepa per acabar l’excursió a Romanyà de la Selva tot passant pel recinte megalític de la Cova d’en Daina.