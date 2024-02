Un centenar de persones van assistir a l'auditori de la Fundació Universitària de Manresa a l'acte «Fem tard?Reptes educatius d'avui», organitzat per les escoles Llissach de Santpedor i La Gleva de Masies de Voltregà. Hi van participar Jordi Royo, director clínic d'Amalgama 7; Marc Masip, director del programa Desconecta i un dels creadors de la sèrie documental de TV3 «Generació Porno»; Raquel Linares, directora de la Fundació Fita; Alejandro Villena, director clínic de la platafomra «Dale una Vuelta» i Xavier Ibarz, referent del cos dels Mossos d'Esquadra en matèria de prevenció a Xarxes i pornografia. A ells se'ls va unir Montse Pedreira, doctora en educació i directora del grau d'educació infantil de la Universitat Central de Catalunya. Moderava la taula Marta Zaragoza, directora de l'Escola de La Gleva. Després d'exposar les dades i els efectes nocius que tenen per la salut mental dels infants i joves, el mal ús de les TRIC (Tecnologies de la Relació, Informació i Comunicació), no va faltar el debat sobre el paper que aquestes han de tenir a l'escola. Va tancar l'acte, Ferran Riera, director de l'Escola Llissach, qui va recordar als assistents que totes les crisis tenen en l'educació el punt d'un nou inici.