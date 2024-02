La colla « El grupet», amb una proposta de melós de calamar i sobrassada es va emportar el premi a la millor proposta del concurs d’arrossos de la Festa de l’Arròs. El plat més ben presentat va ser una paella d’arròs a la llauna, cuinada per la colla «El tros» i el plat més original va ser un arròs de seitons del grup «Noruega». En aquesta edició de la Festa de l’Arròs, es va ampliar la participació en el concurs d’arrossos a vint-i-cinc grups, i també aquells grups que no van participar en el concurs per manca de places, van cuinar al Bosquet, fora de concurs. El jurat estava format pel cuiner de la Fundació Alícia Marc Puig Pey; l’expert en cuina de la Cambra arrossera del Montsià, Gustavo Turón; i el cuiner del Restaurant Casino de Sant Fruitós de Bages, Joan Ramallat.