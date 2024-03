L’institut Lacetània de Manresa organitza recaptes d’aliments i de sang durant les 38enes Jornades Lacetània

L’institut Lacetània de Manresa aprofitarà la celebració de les 38enes Jornades Lacetània per portar a terme dues accions solidàries relacionades amb el tema central d’enguany: pobresa, salut i benestar.

Es tracta d’un recapte de sang i d’una recollida d’aliments i productes d’higiene a benefici de la plataforma d’Aliments de Manresa.

La jornada de donació de sang es farà dimecres, dia 20, al vestíbul del centre, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia, i de 4 a 8 de la tarda. L’organització va a càrrec de l’alumnat de primer curs de gestió administrativa, que ha participat al taller «Aprèn, participa i dona» que organitza el Banc de Sang i Teixits de Barcelona als centres educatius.

Pel que fa al recapte d’aliments i productes d’higiene, està organitzat per l’alumnat de primer curs del grau superior d’administració i finances i el beneficiari serà la plataforma d’Aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa. Es demana portar aliments com oli (de girasol i oliva), llet, pasta, arròs, llegums i productes d’higiene personal com tovalloletes, paper higiènic, bolquers i compreses. Les aportacions es poden fer al mateix institut, fins el divendres, 22, en horari de 9 a 2/4 de 9 del vespre.