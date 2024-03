La Creu Roja a la Muntanya de Montserrat fa un acte de reconeixement a les persones sòcies de l’entitat

La Creu Roja a la Muntanya de Montserrat va fer un acte de reconeixement a les persones sòcies per agrair la seva generositat, gràcies a la qual poden desenvolupar els projectes de Creu Roja. Durant l’acte es van lliurar diplomes als socis i sòcies de Creu Roja, destacant el reconeixement a una veïna de Collbató que porta vinculada a l’entitat fa més de vint-i-cinc anys. A l’acte institucional, a porta tancada, hi van ser presents, a més, el president de Creu Roja de Montserrat, Antoni Puigbó; l’alcaldessa de Collbató, Gemma Rodríguez; i el regidor, Jesús Domene. A més, es va aprofitar l’ocasió per fer una demostració dels gossos de rescat i de teràpies que té Creu Roja.