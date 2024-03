La Comissió Europea, el govern espanyol i la Generalitat, visiten l’escola Pla del Puig

El dilluns 18 de març, una delegació formada per representants de la Comissió Europea, el Govern espanyol i la Generalitat van visitar l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages, un equipament que va rebre el finançament del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Durant la visita, on també hi havia l’alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, i la regidora d’ensenyament, Mònica Cruz, el director general de Fons Europeus i Ajuts d’Estat, Aleix Cubells, va destacar el “suport institucional multinivell” que havia rebut el projecte i va agrair les aportacions de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la Comissió Europea, que “han sumat esforços per fer possible que sigui una realitat”.