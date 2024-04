El Centre Excursionista Comarca de Bages recorre la Costa da Morte, a Galícia

El Centre Excursionista Comarca de Bages va organitzar la ruta O Camiño dos Faros a Galícia per a Setmana Santa. El grup de vint-i-quatre caminaires van recórrer els 190 quilòmetres en vuit etapes. Malgrat el temps variable que es van trobar, dies de sol, pluja i vent, no va impedir que la colla caminés per Malpica de Bergantiños fins al cap Fisterra tot passant pels fars de Nariga, Roncudo, da Insua, Cabo Vilán, Muxía i Touriñán.