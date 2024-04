Capellades proclama els guanyadors del concurs Fotogràfic Ral·li Mercat Figueter

La Biblioteca el Safareig de Capellades va acollir l’entrega de premis del concurs convocat per l’agrupació Fotogràfica i l’Ajuntament de Capellades per escollir les millors imatges del Mercat Figueter. L’acte va estar presidit pel regidor de cultura, Àngel Soteras, i pel president de l’Agrupació Fotogràfica Capellades, Miquel Estrada. El jurat va proclamar com a guanyadora la imatge del capelladí Joan Escala, qui es va endur un premi de 75 euros. El segon va ser per a Luis Calle i el tercer, per a Antonio Millan. El premi d’honor va ser per a Joan Companyó; i Maria Asaouri Balcells, es va endur el trofeu per a la participant de menys de 14 anys. En total es van presentar a concurs vuitanta-tres obres de vint-i-nou autors diferents.