Tradicional calçotada de l’AV de les Cots, el Guix i la Pujada Roja

Un total de trenta-sis persones es van reunir al local de Cultura i Esbarjo del Guix de Manresa en la tradicional calçotada que es duu a terme any rere any. Organitzada per l’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja no va faltar les patates al caliu;la cansalada, botifarra i pollastre;ni la tradicional salsa romesco. Una amenitzada sobretaula va fer que els comensals allarguessin la trobada fins a mitja tarda.