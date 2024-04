El col·legi Sant Josep de Navàs és amfitrió d’alumnes d’Erasmus d’Irlanda i Portugal

L’alumnat del col·legi Sant Josep de Navàs, juntament amb vint-i-dos alumnes d’Irlanda i Portugal, van desenvolupar activitats relacionades amb el seu projecte «Wat@rt» durant la segona setmana d’abril. El treball cooperatiu es va centrar en l’aprenentatge de la importància de l’aigua davant de l’escassetat i la sequera que afecta alguns països del món, així com en millorar la competència lingüística en anglès i fomentar l’enriquiment cultural. El ventall d’activitats va ser molt interdisciplinari, ja que van realitzar tallers STEAM, musicals, lingüístics, artístics i també d’aprenentatge sobre l’entorn del riu Llobregat a l’Ametlla de Merola. També van participar en l’activitat interactiva «Bategant aigua» organitzada per l’equip educatiu del Museu de Vida Rural d’Esplugues de Francolí i van assolir alguns reptes científics i d’enginyeria naval al Museu Marítim de Barcelona. L’alumnat va descobrir el patrimoni cultural de Navàs visitant el centre enoturístic del poble i la casa dels gegants i nans «El Traster». La cloenda va consistir en l’organització d’una trobada familiar amb una selecció de menjars típics del país, així com en gaudir de l’espectacle de danses catalanes a càrrec de «l’Esbart Dansa Jove» de Navàs i de danses tradicionals procedents d’Irlanda i Portugal.