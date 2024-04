La directora general de Turisme, Marta Domènech, i la coordinadora de Serveis Territorials d’Empresa i Treball al Penedès, Sofia Moya, visiten Òdena

La directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech Tomàs, va visitar Òdena per tal de conèixer el patrimoni del municipi; la va acompanyar la coordinadora de Serveis Territorials d’Empresa i Treball al Penedès, Sofia Moya. Durant la trobada es va fer una visita a la torre del Castell d’Òdena, i seguidament es va visitar la Biblioteca L’Atzavara i l’empresa de globus aerostàtics Ultramagic. A l’acte de recepció, hi va ser present l’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus; la cap de l’àmbit de Promoció Comarcal i Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal de l’Anoia, Bet Andreu; l’historiador i consultor, Josep Vicenç Mestre i Casanova; acompanyats de tècnics i representants del consistori. Durant la visita a la torre del Castell d’Òdena, en Josep Vicenç Mestre va posar en context històric tot el valor patrimonial del turó del Castell; es va presentar l’explotació minera dels guixos de la conca d’Òdena, els forns i les restes del nucli antic. Havent fet la signatura del llibre d’honor de l’Ajuntament, es va visitar l’empresa de globus aerostàtics Ultramagic, amb seu a Òdena. En Josep Maria Lladó, gerent de l’empresa, va oferir una visita a les instal·lacions i va explicar els orígens, els més de 40 anys d’experiència en globus aerostàtics i la seva trajectòria com a empresa internacional.