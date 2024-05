L’alumnat de manteniment electrònic del Lacetània fa el muntatge de l’espectacle de Camerata Bacasis

L’alumnat de primer del cicle formatiu de grau superior de Manteniment Electrònic de l’institut Lacetània va fer el muntatge dels equips de so, llum i multimèdia de l’espectacle de Camerata Bacasis a Avinyó. D’aquesta manera, van poder posar en pràctica tot el que havien après prèviament a classe i experimentar en primera persona com és la feina dels professionals del sector. Aquesta no és la primera vegada que l’alumnat del Lacetània participa en projectes reals. L’any passat ja es van encarregar del muntatge d’un espectacle d’aquesta mateixa formació musical.