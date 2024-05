L’arbre de Maig llueix un any més a la plaça Pius XII d’Igualada

Igualada va celebrar, un any més, la festa de l’arbre de maig plantant un pi de 19,5 metres d’alçada al bell mig de la plaça Pius XII. Tot i el plugim matiner, un grup de persones convocades per l’Associació Arbre de Maig d’Igualada van fer camí cap als boscos situats a Vilanova del Camí. Un cop allí, van tallar un pi ben alt, recte i prim escollit uns dies abans. Després d’un copiós esmorzar, van traslladar l’arbre fins al Pla del Pare Mariano. Un cop allà, el van carregar a les espatlles fins a la plaça, on el van plantar. Una vintena de valents van desafiar la gravetat enfilant-se al llarg tronc de l’arbre, per aconseguir arribar fins al plomall. Qui ho va aconseguir se li va recompensar amb un fuet.