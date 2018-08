El projecte bàsic del nou tanatori solsoní s'aprova sense el suport del PDeCAT

El projecte bàsic del nou tanatori municipal de Solsona, que es construirà a l'espai de l'antic Club Sant Jordi, va ser aprovat en el dar-rer ple municipal amb els vots favorables del govern i el grup d'ApS-CUP i sense el suport del PDeCAT, que considera que, amb un import aproximat d'un milió i mig d'euros, és una obra «inassumible» per a la ciutat.

El seu portaveu, Marc Barbens, considera precipitat que el projecte bàsic es presenti un any abans de finalitzar el mandat, ja que «hi ha molts aspectes per tancar encara, i més amb aquest nivell d'inversió». Barbens reclama un projecte més consensuat i que s'estudiïn les possibilitats tècniques d'abaratir-lo. «Estem d'acord en la necessitat de tenir nou tanatori. I hi hauríem votat a favor si el cost hagués estat un altre», va dir al ple.

En aquest sentit, Rosó Barrera va replicar que es tracta d'un «import orientatiu i pot ser que en el projecte executiu difereixi bastant, ja que en el bàsic es calcula a partir d'uns coeficients». Igualment, l'alcalde, David Rodríguez, va oferir als demòcrates la possibilitat de tornar-se a reunir amb l'arquitecta per resoldre possibles dubtes de caràcter tècnic.



Estudi a fons

Rodríguez també va dir que l'edifici «està més malament del que ens pensàvem». Després d'estudiar les patologies existents a l'equipament actual, l'arquitecta Anna Grau, que s'ha encarregat del projecte, ha assenyalat com a necessaris l'enderroc dels tancaments i l'aprofitament de l'estructura de pilars i coberta.

La regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, va defensar que «es tracta d'un projecte molt necessari per a Solsona, recollit en el Pla de mandat. Barrera també va assegurar que s'ha realitzat un estudi a fons de l'edifici existent, inclòs el de patologies, i que la redacció del projecte bàsic s'ha fet «tenint en compte les necessitats presents i futures» i per aconseguir una «zona agradable, aprofitant al màxim la llum natural».

La CUP, per la seva banda, també comparteix la necessitat de dotar el servei d'unes noves instal·lacions i respecta que «la ciutadania, amb el seu vot a les eleccions municipals passades, escollís amb majoria absoluta» un partit que va proposar ubicar-lo a l'edifici de l'antic Club Sant Jordi. El portaveu cupaire, Òscar Garcia, recorda que la seva formació és més partidària de referendar un projecte d'aquesta envergadura mitjançant les eines del reglament de participació. No obstant això, s'hi posiciona a favor, i insta l'executiu a estudiar la viabilitat d'instal·lar-hi una caldera de biomassa.