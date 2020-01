La promoció conjunta entre empreses reprèn les jornades d'ecoturisme de la Vall de Lord

L'Associació de Turisme de la Vall de Lord reprendrà, el pròxim dia 3 de febrer de dos quarts de 10 del matí a una del migdia, les Jornades d'Ecoturisme amb una matinal a la biblioteca de Sant Llorenç de Morunys que té per objectiu la creació de productes i experiències dirigides a visitants. Per tant, será una sessió principalment pràctica on s'explicaran eines i estratègies per fer promoció conjunta entre empreses de diferents àmbits del territori, com són l'artesania, l'hostaleria o el petit comerç.

Impartirà la sessió Teia Guix, de Coemprèn, experta en treball conjunt i facilitadora de la cooperació entre diferents iniciatives empresarials, i es realitzarà un taller participatiu amb Judit Pardos, de Raiels. La jornada s'adreça a totes les empreses de lleure que treballen a la Vall de Lord i rodalies (tant privades com públiques), als allotjaments i als artesans de la zona per tal de crear conjuntament paquets d'experiències que siguin atractius.

L'objectiu és que tots els agents implicats hi aportin idees per mirar d'oferir productes adequats a les necessitats i voluntats dels visitants de la zona. La junta de l'entitat anima a les diferents iniciatives empresarials a participar-hi per tal de poder aplicar l'après i aconseguir resultats tangibles.