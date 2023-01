L’encarregat de sala de l’Hotel Port 1730, Oriol Morancho, explica que les reserves per als pròxims mesos s’han disparat arran de les últimes nevades.

Com han beneficiat les últimes nevades al sector de la restauració i l’hostaleria?

La neu porta més gent a l’estació, de forma que nosaltres en sortim beneficiats segur. Després d’un Nadal molt fluix, amb una presència escassa d’esquiadors, ara hi torna a haver moviment i ja tenim els caps de setmana plens durant el mes de febrer i març. Les reserves han incrementat molt durant els darrers dies davant les nevades, que fan venir més ganes de fer una estada a la muntanya.

Quin és el públic majoritari de l’establiment?

Bàsicament, bona part de la clientela són famílies procedents de l’àrea metropolitana que venen uns dies a la neu. El Port del Comte és una estació que queda relativament a prop de Barcelona i la seva dimensió més reduïda la converteix en el lloc ideal per fer una estada en família. A banda, també acollim els alumnes de moltes escoles que fan la setmana blanca.

Com ha afectat l’encariment dels carburants al turisme de neu?

És cert que potser no es respira tanta alegria com altres anys, ja que les famílies opten per fer estades més curtes o limitar els àpats en restaurants per reduir les despeses. Afortunadament, però, l’afició pels esports de neu continua i, sobretot, entre el públic més jove, que ha guanyat presència en estacions com la del Port del Comte.