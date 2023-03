El curs vinent creixerà l’oferta de formació professional al Solsonès i Cardona amb tres nous cicles formatius. A l’Institut Francesc Ribalta de Solsona s’hi incorporarà un cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica i un altre d’integració social, mentre que a l’Institut Sant Ramon de la vila bagenca s’hi impartirà un cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.

Aquesta ampliació de l’oferta formativa es confirma per al curs vinent després que els ajuntaments de Cardona i Solsona, de la mà de l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), i el Departament d’Educació hagin recollit les demandes de les empreses del territori per afrontar els reptes que es presenten amb personal qualificat i per donar més oportunitats laborals als joves. Tal com assenyala la directora de l’Agència, Glòria Domínguez, “el teixit empresarial es va mobilitzar a través de les associacions i amb l’ajut del Pacte de territori per canalitzar les seves demandes tenint molt present que la formació professional és un pilar decisiu per al desenvolupament de la zona”.

Una novetat destacada és el CFGM de gestió administrativa a Cardona, on la formació professional era inexistent fins ara. La reivindicació d’un cicle formatiu a aquest municipi ha estat avalada pels estudis que s’han fet de necessitats de les empreses de l’àmbit geogràfic de l’Adlsolcar. Es tracta d’una formació de tipus transversal útil per a una àmplia diversitat de negocis i de la qual es preveu una elevada demanda de professionals.

A Solsona, el nou CFGS d’automatització i robòtica completarà els altres cicles industrials ja existents al territori (el CFG bàsic d’electricitat i electrònica de l’Institut Francesc Ribalta i el CFGM de manteniment electromecànic ofert per l’Escola Arrels), amb els quals consolidarà un itinerari formatiu atractiu tant per als joves com per a les empreses que presenten una alta demanda de professionals en aquest àmbit. Es considera un cicle fonamental per a les empreses industrials que necessiten professionals formats en aquest camp per al seu desenvolupament i creixement.

Demanda creixent

A més, es projecta una necessitat creixent de professionals d’aquest sector per l’expansió d’Aira-Frontmatec, Vidmar i Ames. En aquest sentit, l’empresa cardonina Aira-Frontmatec té previst créixer al polígon industrial La Cort II de Cardona, una operació que requereix aquesta formació.

Amb la incorporació d’aquests cicles formatius i el CFGS d’integració social que també s’afegeix a l’oferta de l’institut públic solsoní, el territori presentarà una oferta total d’un cicle de grau bàsic, sis cicles de grau mitjà, cinc de grau superior, un programa de formació i inserció (PFI) i un itinerari formatiu específic (IFE) que cobreixen necessitats dels sectors de la indústria, l’atenció a les persones, serveis a les empreses i medi ambient.

Paral·lelament, els ajuntaments estan treballant per millorar el transport públic entre ambdós municipis i la capital bagenca per afavorir la mobilitat d’estudiants.

Preinscripció

El període de preinscripció és del 12 al 18 d’abril per a l’alumnat que està cursant actualment 4t d’ESO, 1r de Batxillerat o estudis estrangers equivalents (GESO, PQPI, FPB, PFI, CAM) i proves d'accés (màxim 18 anys). La resta de l’alumnat, que ha obtingut el títol d'ESO anteriorment a l'any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant 4t d'ESO però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, el període de preinscripció és del 9 al 15 de maig. En ambdós casos, la preinscripció s’ha de fer a través del web preinscripcio.gencat.cat.

En el cas de Cardona, el cicle formatiu té una durada de dos cursos i es realitzarà en horari de matí, de 8 a 14.30 h. Entre d’altres, es tracta la comunicació empresarial i atenció al client, el tractament informàtic de la informació, operacions administratives de suport, formació i orientació laboral o tècnica comptable. Podeu consultar més informació aquí.