"La principal reivindicació és que el Solsonès pugui comptar amb les mateixes oportunitats que la resta del país". És la veu de l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, que durant la seva ponència en la jornada Com protegir els pobles petits? va reclamar que la comarca no es percebi només "com un pessebre bonic per admirar, sinó com un lloc on construir un projecte vital sòlid amb la garantia de tenir accés als serveis bàsics i poder optar a ofertes laborals atractives".

La batllessa descrivia el caràcter disseminat del Solsonès, amb petits nuclis de població on sovint costa fer arribar els serveis bàsics, com ara el transport o la connexió d'Internet de banda ampla. En aquest sentit, remarcava que la casuística de Solsona és diferent de la que viuen els municipis més petits que es troben distribuïts en masies, "però la nostra voluntat és exercir la capitalitat de comarca i sumar esforços amb la resta de poblacions per treballar en benefici del conjunt del Solsonès". Gisbert esmentava que els principals reptes demanen facilitar l'accés a l'habitatge als joves, ampliar l'oferta de transport entre les diferents poblacions, millorar la connectivitat en aquells punts on no arriba la fibra òptica o aconseguir que més professionals de la sanitat vulguin venir a treballar a la comarca, entre altres. Per aconseguir-ho, destacava que és vital la complicitat amb les administracions, tenint en compte que els municipis petits disposen d'una capacitat econòmica limitada. D'altra banda, també posava en relleu la feina que s'està duent a terme des de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona a l'hora de millorar l'ocupabilitat i la competitivitat de les empreses i, al mateix temps, destacava la tasca de les entitats del territori en la vida comunitària de la ciutadania. "Per tal que els joves es quedin, també és fonamental comptar amb una oferta d'oci atractiva, amb les festes i tradicions locals i amb una programació cultural potent".