La tòfona de cultiu salva la producció d’una temporada sense pluges

El cultiu de la tòfona negra ha salvat la producció d'una temporada marcada per la manca de precipitacions i les altes temperatures. L'expert en micologia i tubericultura del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) Daniel Oliach explica que a Catalunya, gràcies al conreu i al rec de suport, s'ha pogut arribar a unes tres tones de tòfona negra, una quantitat lleugerament inferior respecte a l'any passat. Pel que fa a la tòfona silvestre, apunta que la producció ha estat pràcticament nul·la.

De fet, Oliach defineix aquesta temporada com una de les més seques. "Durant la primavera passada es van registrar unes temperatures molt altes, més pròpies del mes de juliol, que no van beneficiar el naixement de la tòfona negra", assenyala. D'altra banda, afegeix que el seu creixement es va veure condicionat per la manca de pluges que es va registrar durant els mesos posteriors. El micòleg alerta que el perill és que enguany es repeteixin unes condicions meteorològiques adverses per a la collita.

Davant dels episodis prolongats de sequera, afirma que "cada vegada serà més complicat desenvolupar un conreu de tòfona sense aigua de suport". En aquest sentit, considera que en els pròxims anys "caldrà potenciar les plantacions dedicades al cultiu de tòfona". Oliach posa de manifest que, a diferència de la tòfona silvestre, en la de cultiu hi ha un sistema de reg que garanteix l'abastament d'aigua que la meteorologia sovint no aporta, fet que es tradueix en una producció més estable".

L'expert subratlla la importància de garantir l'estabilitat en la producció per tal que el producte s'expandeixi en el mercat nacional i internacional. De fet, Catalunya, tot i no ser un gran productor, té un pes important en les exportacions en l'àmbit estatal. El territori català representa prop d'un 32% de les exportacions de tòfona fresca i un 57% de la tòfona en conserva de tot l'estat, segons les dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. Els principals destinataris són França (27%) i els Estats Units (18%).

Més enllà de les exportacions, Oliach sosté que el repte és difondre les potencialitats de la tòfona com a producte culinari a casa nostre. "Si bé ha anat guanyant pes en el sector de la restauració, el seu consum encara és residual a les llars", lamenta el tècnic, posant en relleu que sovint es concep com un producte car. De fet, aquest any la caiguda en la producció ha provocat un encariment dels preus. L'any passat el preu mitjà va ser de 300/kg, mentre que enguany ha estat de 500/kg.