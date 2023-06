Creixen el nombre d’atencions a Càritas de Solsona per la inflació

El nombre d'atencions de Càritas de Solsona ha crescut, segons l'últim balanç de dades. L'any 2022 l'entitat va atendre 4.220 persones, el que representa un increment del 12% respecte a l'any anterior. L'organització atribueix aquest augment a les dificultats de les famílies per cobrir les despeses més bàsiques a conseqüència de l'encariment del cost de la vida. Davant d'aquest context, els recursos també s'han ampliat, arribant als 875.064 euros, un 15% més respecte a l'any anterior. La secretària general de Càritas Diocesana de Solsona, Roser Rubinat, apunta que aquestes dades els generen una "certa inquietud", per l'augment constant en els darrers anys dels recursos econòmics per cobrir les demandes.

La cobertura de les necessitats bàsiques és l'àrea que ha registrat més atencions, fins a 2.063, i en què s'han invertit més recursos, uns 211.466 euros, que representen el 24% del total. Rubinat ho atribueix a la inflació que "ha afectat a totes les capes socials i ha provocat que les famílies hagin de fer més esforços econòmics per alimentar-se, desplaçar-se o pagar el lloguer de la seva llar, de forma que els queda poc marge per l'estalvi". En aquest sentit, destaca que un 20% de les persones ateses tenen feina, "fet que demostra una pèrdua del poder adquisitiu perquè els sous no estan equiparats als preus actuals".

Un altre dels àmbits en què s'han incrementat els recursos és l'habitatge, "que per a moltes famílies s'ha convertit en un luxe". Concretament, s'han destinat 46.490 euros en ajuts per a pagar el lloguer o el subministrament de l'electricitat, el gas i l'aigua, "que han experimentat un increment notable en el preu". Els recursos aportats per l'entitat en concepte d'habitatge han afavorit 356 persones de la comarca, una xifra que s'amplia fins a 382 si es comptabilitzen les persones del nucli familiar que també s'han beneficiat del servei.

La secretària posa en relleu que la tasca de Càritas no sempre es tradueix en ajudes econòmiques, sinó que també s'ofereix un acompanyament que "és clau per a les famílies més vulnerables". Posa com a exemple el programa d'atenció a la infància, amb 624 persones ateses, que dona l'oportunitat d'inscriure's en activitats de reforç escolar o extraescolars de forma gratuïta. D'altra banda, afegeix que l'entitat també garanteix l'accés als serveis sanitaris que normalment són de pagament, com ara el dentista, amb un programa dedicat a la salut, en què s'han invertit 12.185 euros amb 26 persones beneficiàries.

Amb l'objectiu de revertir les situacions de pobresa, l'entitat també vetlla perquè les persones puguin treballar al territori. D'aquesta forma, s'han invertit 183.894 euros al programa d'inserció laboral, amb 607 persones ateses, amb l'objectiu de millorar la seva situació socioeconòmica. En la mateixa línia, comenta que el programa d'educació i formació per a adults també és una de les potes importants per a garantir la inserció laboral de les persones amb poca experiència. Concretament, unes 393 persones de la comarca s'han beneficiat de forma directa de la partida destinada a la formació, uns 25.193 euros en total.

La guerra d'Ucraïna frena la recuperació

Un dels elements que ha marcat l'any 2022 ha estat l'esclat de la guerra a Ucraïna. Això ha donat lloc a l'arribada al país de moltes persones que fugien del conflicte. A Ponent, la diòcesi que ha rebut un major nombre de persones refugiades és l'Urgell, on la Càritas diocesana ha acollit un total de 179 famílies i ha aconseguit que 429 persones es beneficiessin de l'acció de Càritas, especialment al municipi de Guissona. També a la diòcesi de Solsona, concretament entre les poblacions de Cervera i Tàrrega, Càritas va atendre a 31 famílies i un total de 109 persones van ser beneficiàries amb ajudes directes i assessorament legal. Aquest fet ha suposat per aquestes dues Càritas un esforç afegit a la seva tasca, i ha provocat que la recuperació que es preveia a principi d'any no s'hagi materialitzat.