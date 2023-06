Les obres a la carretera d'accés al Port del Comte des de Coll de Jou encaren la recta final. Després d'estabilitzar els talussos i millorar les cunetes de formigó, els treballs se centraran ara en la renovació del ferm. La previsió és culminar definitivament l'obra durant la primera quinzena de juliol.

La millora d'aquest vial era una reivindicació històrica del territori pel desgast del ferm i les esllavissades constants. Davant d'aquesta necessitat, el Departament de Territori va projectar una obra, amb un pressupost d'1,3 milions d'euros, que ha consistit principalment en la millora de la seguretat, a partir de la suavització dels revolts, la renovació del paviment o l'estabilització dels talussos amb més risc de despreniment.

Una altra de les actuacions importants ha estat la creació d'una rasa per fer passar el cablejat de la fibra òptica. L'alcalde de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, destaca que l'objectiu és deixar preparat el conducte per on haurà d'arribar la fibra òptica fins al nucli de la Coma i la Pedra o l'estació d'esquí del Port del Comte.

La finalització dels treballs permetrà obrir la circulació a la carretera amb normalitat després de gairebé un any de talls intermitents. Les obres van començar la tardor de l'any passat, però es van paralitzar durant l'hivern, tenint en compte que hi havia actuacions com l'enquitranament de la carretera que no es podien fer sota baixes temperatures. Després, es van reprendre a la primavera amb la previsió d'enllestir abans de la temporada d'estiu.