El Vaticà ha nomenat Pare Sinodal al bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Amb aquest reconeixement, serà un dels tres bisbes espanyols que participaran en la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que celebrarà la primera sessió del 4 al 29 d'octubre del 2023. Es tracta d'un organisme consultiu que reuneix a bisbes de tot el món per debatre sobre assumptes d'interès per a l'Església i que enguany porta per títol Per una església sinodal: comunió, participació i missió.

El papa Francesc ha confirmat avui els nomenaments dels tres bisbes que van ser escollits a l'abril per l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, entre els quals es troben el bisbe emèrit de Saragossa Vicente Jiménez Zamora, coordinador de l'equip sinodal de l'Episcopat espanyol; l'arquebisbe de Valladolid Luis Argüello, que ha estat membre d'aquest equip com a secretari general de la CEE fins al novembre passat, i també el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, president de la Subcomissió Episcopal per a les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós.

En una carta adreçada als diocesans, Conesa posa en relleu el seu agraïment pel fet que "una petita diòcesi com Solsona pugui ser escoltada en una assemblea tan important". En aquest sentit, assenyala que la seva missió serà "aportar la diversitat i la riquesa present en la Conferència Episcopal que m'envia i també, naturalment, aportar-hi les intuïcions que com a bisbat de Solsona hem recollit en el treball sinodal dels darrers mesos".

De fet, el Sínode no és un sol esdeveniment, sinó que es tracta d'un procés estructurat en fases que involucra a les diòcesis d'arreu a partir d'assemblees obertes a tots els ciutadans, tant a catòlics, cristians d'altres confessions, persones d'altres religions, agnòstics o ateus, amb l'objectiu de recollir les inquietuds dels ciutadans en els assumptes relacionats amb la pràctica religiosa i la vida espiritual de la comunitat per remetre'ls posteriorment al Sínode universal que tindrà lloc a Roma.

En la fase diocesana que es va celebrar a Solsona, van participar fins a 1.116 persones de col·lectius tan diversos com ara catequistes, seminaristes, membres de Consells Pastorals o Equips Parroquials Pastorals, membres de Justícia i Pau, avis de residències, petits grups de Càritas i inclús alumnes d'ESO i Batxillerat de la zona. Durant l'assemblea diocesana, es va reflexionar sobre com es fomenta la comunió i la participació de la comunitat en l'Església i com es pot millorar en el futur.

Conesa s'encarregarà de transmetre les aportacions recollides en aquesta assemblea diocesana en el Sínode universal que celebrarà una primera fase l'octubre del 2023 i, posteriorment, en una segona fase l'octubre del 2024. Per aquest motiu, indica que durant aquest temps no podrà residir a la diòcesi ni atendre directament la pastoral del bisbat, "pel fet que als bisbes se'ns confia també la preocupació per l'Església universal i, en aquest sentit, prendre part activa del Sínode és una forma concreta de contribuir-hi".