La Generalitat té previst iniciar aquest any les obres del tram de la carretera C-26 entre Navès i Montmajor. Aquesta actuació és una de les quatre que el Govern pretén impulsar a la carretera per millorar la connexió entre la comarca del Solsonès i la del Berguedà, per millorar la seguretat viària i per fer-la «més endreçada i sense tants revolts», com va assegurar el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat. El condicionament d’aquest projecte serà de 13 quilòmetres i la inversió prevista és d'uns 20 milions d’euros.

Segons va apuntar el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ja s'ha fet l'encàrrec per tirar endavant la redacció d'aquest projecte i la consegüent declaració d'impacte ambiental, un document que ja s'havia realitzat amb anterioritat, però que va acabar caducant. A més, va comunicar que aquesta intervenció és la que es troba en un estat més avançat de les que s'aplicaran a la C-26.

El nou tram suposarà un corredor que unirà les carreteres B-420 amb la C-26, entre Montmajor i Pegueroles (Navès) i, en lloc de seguir una ruta pel nord com la que hi ha actualment, es dirigirà més cap al sud, com consta a la redacció del projecte. D’aquesta manera, s’evitarà que els conductors d’aquesta via hagin de passar per «tants revolts» i, com a conseqüència, esdevindrà una «carretera més endreçada», com va apuntar David Prat. També va destacar que «és un tram curt, però necessari», ja que connectarà les capitals del Solsonès i Berguedà d’una millor manera.

Les intervencions que a partir d'aquest any s'iniciaran a la C-26 es van aturar durant el canvi de govern de l'octubre de 2022. Des de llavors, segons Marc Sanglas, els nous responsables del Parlament han assumit la responsabilitat d’impulsar alguns d’aquests projectes que van quedar aturats i, a més, han celebrat diverses reunions des de la tardor del 2022 i fins a finals de l’any passat per «retre comptes» per l’estat en què es trobaven les iniciatives, com amb l’Ajuntament de Solsona.

Obres a 32,5 km de la C-26

Les obres en aquesta via també es veuran complementades per altres actuacions, com l’adequació de 12 quilòmetres entre l’Espunyola i Avià que permetran eixamplar la carretera per passar dels sis metres d’amplada que presenta actualment a nou metres. Com va assegurar David Prat, en aquests moments, s’estan reunint amb els consistoris per concretar la proposta i en el transcurs d’aquest any es tancarà i es posarà en marxa.

En el tram que connecta Avià amb Berga també està previst eixamplar i millorar la carretera en un tram de tres quilòmetres, tot i que els responsables del Departament van anunciar que «s’està tornant a fer la prototipació del projecte per encaixar aquesta variant de la millor manera possible».